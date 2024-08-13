Расчленивший в Перу россиянку мужчина принял ее за демона после отвара аяуаски 

В Перу арестовали украинца Ивана Кузьмина по обвинению в убийстве в центре Dos Mundos россиянки Людмилы Лазаренко, сообщает издание Peru21. По данным СМИ, мужчина считал, что его подруга «одержима злыми силами» и пытался «спасти ее душу».

Во время заседания по избранию меры пресечения Кузьмин, как пишет Peru21, признался, что убил Лазаренко после ритуала аяуаски. Как сообщается, Кузьмин запер Лазаренко в комнате, сначала избил ее, а затем убил и расчленил тело.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, снятое, вероятно, во время заседания в суде. На кадрах видно Кузьмина, а также слышен голос, как утверждается, свидетеля и переводчика. Свидетель — работник центра Dos Mundos — рассказал, что Кузьмин продолжал употреблять наркотики, сидя рядом с окровавленным телом, а на вопрос, что он делает, тот ответил: «Я убиваю демона».

Ранее основатель Dos Mundos Пепе Ордоньес заявлял, что в его центре «запрещены все виды наркотиков». Тем не менее на сайте центра говорится, что там «используют разные методы исцеления, такие как энергетическая коррекция, прием аяуаски и других лекарственных растений».

Людмила Лазаренко, как сообщалось, долгое время жила с мужем и двумя детьми в Таиланде, а в Перу приезжала на «духовные ретриты». Shot утверждает, что незадолго до убийства Лазаренко планировала улететь на Пхукет к семье и даже уехала из центра в аэропорт Лимы, но затем неожиданно вернулась обратно. При этом в самом центре Dos Mundos, где в том числе лечат от наркотической и алкогольной зависимостей, заявили, что Кузьмин и Лазаренко проходили там лечение несколько месяцев назад, но затем просто жили рядом.

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