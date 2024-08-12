Россиянку расчленили в практикующем аяуаску центре в Перу 

В Перу мужчина убил и расчленил 44-летнюю россиянку Людмилу Лазаренко в центре комплексного развития Dos Mundos, где гостям, в частности, предлагают галлюциногенный отвар аяуаску. По подозрению в совершении преступления задержан 36-летний украинец Иван Кузьмин, пишут издания El Comercio и Trome.

Как сообщается, Кузьмин сначала избил Лазаренко, а затем расчленил ее тело. Сотрудники центра Dos Mundos рассказали, что слышали крики женщины и вызвали полицию, но когда те приехали, было уже поздно. По предварительным данным, Кузьмин и Лазаренко знали друг друга и вместе были на ретрите.

После убийства Лазаренко основатель центра Dos Mundos Пепе Ордоньес провел пресс-конференцию, где заявил, что ни один из пациентов не принимал аяуаску. «Здесь запрещены все виды наркотиков. Мы делаем тесты, чтобы проверить, можно ли пациентам принимать аяуаску, если нет, то мы отправляем их домой», — заявил он.

При этом на сайте центра говорится, что там «используют разные методы исцеления, такие как энергетическая коррекция, прием аяуаски и других лекарственных растений, рефлексотерапия, акупрессурная терапия, медитации и другие методы управления энергией».

По данным телеграм-канала Shot, Лазаренко родом из Владивостока, но в последнее время она вместе с мужем и двумя детьми жила в Таиланде. Канал утверждает, что Лазаренко девять лет назад познакомилась с шаманом Ордоньесом, была его ученицей и даже открыла собственный «лечебный центр».

Во время судебного заседания прокурор попросил заключить Кузьмина в СИЗО на время расследования. Однако мужчина потерял сознание и был госпитализирован местную больницу, а слушание по мере пресечения перенесли на следующий день.

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