Пес обнюхивает возвращающихся из Парижа южнокорейцев ради поиска постельных клопов

Южная Корея направила в свой главный международный аэропорт Инчхон недалеко от Сеула собаку, которая ищет постельных клопов, чтобы снизить риск проникновения насекомых в страну после Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает Sky News.

Как отмечает издание, двухлетний бигль по кличке Чеко — единственный пес в стране, обученный определять запах феромонов, которые выделяют постельные клопы. По словам Ким Мин Су из компании Cesco, занимающейся борьбой с вредителями, собака способна проверить стандартный гостиничный номер на наличие кровососущих насекомых менее чем за две минуты.

Sky News утверждает, что такие меры связаны с тем, что в прошлом году Париж страдал от нашествия постельных клопов. Их находили не только в домах, но и в кинотеатрах, больницах и поездах. Отмечается, что французские власти провели кампанию по уничтожению всех паразитов.

Тем не менее правительство Южной Кореи заявило, что оно принимает «упреждающие меры, чтобы пресечь проникновение [клопов] через международный аэропорт Инчхон, который является главными воротами в страну».

Кроме того, на рейсах из Парижа стали проводить дезинфекцию раз в неделю, тогда как обычно она проводится раз в месяц. Карантинная служба аэропорта, в свою очередь, разработала план действий на случай обнаружения насекомых в самолете или в аэропорту. В чем именно состоит план, Sky News не уточняет.

Такие меры будут действовать в Инчхоне до 8 сентября.

Южная Корея направила в Париж 144 спортсмена для участия в Олимпийских играх, которые официально завершились вечером 11 августа, и заняла восьмое место в общей медальной таблице с 13 золотыми, 9 серебряными и 10 бронзовыми медалями.

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