Москвичка отсудила у бывшего одежду люксовых брендов и резинки для волос

Жительница Москвы смогла через суд добиться возврата бывшим всех ее личных вещей — от одежды люксовых брендов, гаджетов и собаки породы йоркширский терьер до резинок для волос. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на материалы суда.

По данным агентства, в прошлом году москвичка рассталась со своим партнером и попыталась вернуть оставшееся у него имущество, которое он не хотел возвращать. Для этого она обратилась с заявлением в полицию, в котором утверждала, что ее бывший «незаконно удерживает ее имущество».

Полицейские девушке ничем не помогли, отказавшись возбуждать дело, и тогда она решила обратиться в суд. В исковом заявлении она написала, что начала встречаться с молодым человеком в 2010 году. Спустя 13 лет, в апреле 2023 года они стали жить вместе, но уже спустя два месяца поссорились.

Тогда молодой человек, как утверждала девушка, забрал у нее ключи от квартиры, в которой они жили, а все ее вещи остались там. По ее словам, бывший сказал ей, что будет возвращать ее имущество после того, как она вернет ему деньги, которые он якобы давал ей в долг.

Такое решение мужчины заставило девушку обратиться сначала в полицию, а затем в суд. В исковом заявлении она в мельчайших деталях описала свои вещи, включая сланцы с тракторной подошвой и резинки для волос.

В перечне удерживаемого бывшим имущества также значились пиджаки ZARA, платья Zimmermann, Mugler и Dolce&Gabbana, домашние халаты, ботфорты, сланцы, тапочки, туфли Christian Louboutin, Saint Laurent и Sergio Rossi, джинсы с AliExpress и от Gucci, ботинки с Wildberries, плащ Bottega Veneta, красное и черное лаковое белье. А также косметика, кроссовки Air Jordan, швейная машинка, компьютер Apple, фен Dyson и утюжок для волос, подвеска Tiffany, кольца, серьги, сумки Dior, Fendi, Valentino и Prada. И наконец черный клатч Chanel и собака породы йоркширский терьер по кличке Белла.

Рассмотрев иск, Басманный суд Москвы принял решение удовлетворить его в полном объеме и обязать ответчика вернуть все перечисленное имущество в полном объеме.

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