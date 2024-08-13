Вывезенных из Курской области мирных жителей разместят в Запорожской области

Часть жителей Курской области, которых эвакуируют из-за атаки ВСУ, отправят в пункты временного размещения (ПВР) в Запорожской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов на своей странице во «Вконтакте».

В своем посте Смирнов заявил, что созвонился с назначенным Россией главой Запорожской области Евгением Балицким. «Запорожская область — регион, который живет в условиях военного положения, каждый день ведет борьбу с украинским нацизмом, имеет огромный опыт как в военных действиях, так и в волонтерской работе, и этот опыт может помочь нам», — утверждает врио губернатора.

Смирнов добавил, что первые эвакуационные рейсы в ПВР будут организованы «в ближайшее время». Когда именно, он не уточнил. В свою очередь, как утверждает чиновник, в Курскую область приехали волонтеры из Запорожской области, которые должны помогать местным жителям.

В комментариях к посту Смирнова появилось несколько сообщений, в которых местные жители возмущаются ситуацией в Курской области. «Почему вы не занимались этим 2,5 года? Я вам лично писала и просила о помощи Судже и Суджанскому району, людей обстреливали третий год», — написал один из пользователей соцсети.

Другой комментатор выразил недовольство тем, что жителей Курской области хотят отправить туда, где случаются обстрелы. «В Запорожской области простаивают гостиницы без туристов? А тут на тебе вариант 100% заполнения, плюс клиенты не будут требовать высокого уровня сервиса, а государство будет платить собственникам честно и много, а что там стреляют, ну так это мелочи», — утверждает комментатор.

Смирнов также отмечает, что помогать эвакуированным жителям будут юристы и специалисты назначенного Россией правительства Запорожской области.

Ранее «Агентство» сообщало, что суммарно из Курской и Белгородской областей собираются эвакуировать 194 тысячи человек, из которых 121 тысяча уже покинули свои дома. Издание утверждает, что эвакуации такого масштаба не было со времен Второй чеченской войны.

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