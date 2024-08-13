Россияне стали больше летать в Европу

Российские туристы стали больше интересоваться поездками в Европу, несмотря на сложные авиаперелеты с пересадками. Спрос на поездки по основным европейским маршрутам вырос на 21-70%, пишет «Коммерсантъ» на основе подсчетов сервисов бронирования.

Число бронирований размещения в Европе во второй половине 2024 года выросли на 5% по сравнению с тем же периодом прошлого года, подсчитали в «Островке». Больше всего россиян заинтересовала Венгрия — этот маршрут стали бронировать на 70% больше. Также в топе остаются поездки в Черногорию (рост на 66%), Болгарию ( 64%), Грецию (56%) и Португалию (41%). Помимо этого, россияне стали на 21% больше бронировать Германию.

Управляющий директор «Островка» Дарья Кочеткова считает, что интерес к Европе возрос благодаря появлению новых авиамаршрутов. Если раньше пересадки можно было сделать в основном в Стамбуле, Дубае и Белграде, то сейчас для россиян открылись хабы в странах СНГ и Грузии.

В сервисе OneTwoTrip отмечают, что доля европейских стран в бронировании авиаперелетов на период с августа по октябрь составляет 16% от всех продаж поездок за границу. Этот показатель увеличился на 4 процентных пункта. Заметный рост продаж может объясняться низкой базой прошлого года, заметили в «Слетать.ру» и «Интуристе».

Также на рост интереса к путешествиям влияет стабилизация цен на поездки в Европу. По данным «Островка», в среднем одна ночь в европейском отеле во втором полугодии обойдется в 14 тысяч рублей (плюс 5 процентов год к году). «Русский экспресс» приводит данные, по которым видно, что поездка в Европу по цене не сильно превосходит отдых в Турции. Например, тур на Кипр сейчас будет стоить 276 тысяч рублей, когда как средний чек при бронировании тура в Турцию на остаток лета составит чуть более 251 тысячи рублей. Тем не менее Италия и Греция обойдется путешественникам дороже: 334 тысячи и 467 тысяч рублей соответственно.

Тем временем россияне поставили рекорд по числу «деловых» поездок в Северную Корею. С начала 2024 года россияне 915 раз пересекли границу Северной Кореи, следует из данных Погранслужбы ФСБ. Это рекордное число поездок в КНДР за последние 15 лет, когда граждане России указывали в качестве цели визита деловую поездку. Наименьшее число поездок в КНДР зафиксировали в 2022 году: тогда в страну въехало всего 28 граждан России.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.