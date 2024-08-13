Маск рассказал о миллиарде просмотров его интервью с Трампом

Миллиардер Илон Маск заявил, что количество просмотров его интервью с кандидатом в президенты США от Республиканской партии Дональдом Трампом достигло миллиарда.

«Совокупное количество просмотров интервью Трампа и последующих обсуждений в других аккаунтах составляет сейчас около миллиарда», — написал Маск в соцсети X.

Маск взял интервью у Трампа на платформе Х 12 августа. Трансляция началась с 40-минутным опозданием, по словам самого Маска, соцсеть столкнулась с «массированной DDоS-атакой».

Во время интервью Трамп заявил, что у действующего президента Джо Байдена «низкий IQ» и раскритиковал его за слова о вступлении Украины в НАТО перед полномасштабным российским вторжением в Украину.

Трамп напомнил, что Москва победила Наполеона, а с помощью США — и Гитлера, и заявил, что Россия умеет воевать. При этом Украине, по мнению кандидата в президенты, не хватает людей для продолжения войны. «У Украины сейчас не хватает мужчин. Поэтому в бой идут молодые и пожилые люди», — заявил Трамп.

По его мнению, он «мог бы остановить» российское вторжение в Украину. Трамп заявил, что, будучи президентом США, он поддерживал хорошие отношения с Владимиром Путиным и предостерегал его от нападения на соседнее государство.

«[Путин] бы никогда не сделал [если бы я оставался президентом]… Я хорошо с ним ладил. Я надеюсь, и сейчас с ним поладить. Я ладил и с Ким Чен Ыном», — напомнил Трамп.

После этого интервью Маск сказал, что будет рад побеседовать и с кандидатом в президенты от Демократической партии Камалой Харрис. Она пока никак на это не отреагировала.

Президентские выборы в США пройдут 5 ноября. Изначально предполагалось, что от демократов на выборы пойдет Байден, но он снял свою кандидатуру после неудачных дебатов с Трампом и призывов отказаться от борьбы.

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