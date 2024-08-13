В Берлине построят дом для лесбиянок

В центре Берлина на Беролинаштрассе, расположенной недалеко от Александерплац, строят первый жилой объект для лесбиянок. Об этом сообщает Genau.

Как пишет издание, строительство началось в январе этого года. Первый камень заложил мэр Берлина Кай Вегнер. На данный момент уже построены пять из семи этажей. На сайте организации Rad und Tat, которая около 20 лет пыталась добиться строительства такого дома, сказано, что работы планируют завершить к январю 2026 года.

«Лесбиянки как группа остаются невидимыми. В отличие от геев, у женщин-лесбиянок почти нет лобби, почти нет общественных защитников — а у женщин-лесбиянок в пожилом возрасте или женщин-инвалидов их еще меньше. Именно здесь проявляется структурная дискриминация женщин», — сказано в концепции проекта.

В доме будут доступны 72 квартиры, которые распределят между проживающими в Берлине лесбиянками. Большинство квартир будут доступны для людей с инвалидностью, а пять из них будут оборудованы для людей на инвалидных колясках.

Genau отмечает, что критерии, по которым будут выделять жилье, неизвестны, однако издание предполагает, что предпочтение будут отдавать женщинам более старшего возраста. Genau утверждает, что им сложнее найти квартиру в столице Германии.

На оплату половины квартир государство, как утверждает Rad und Tat, будет выделять специальные субсидии, что снизит стоимость жилья. Genau пишет, что стоимость одного квадратного метра будет начинаться от семи евро, а на одну квартиру, по данным издания, уже претендуют около сотни человек.

Кроме того, в доме предусмотрены общие комнаты и зеленая зона. Также в здании откроют инклюзивный социокультурный центр и кафе NeighbourhoodCafé, в которых представители ЛГБТ-сообщества смогут проводить собственные мероприятия. При этом для организации ивента проживать в доме необязательно.

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