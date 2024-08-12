Угонщик не справился с вертолетом и врезался в отель 

Вертолет врезался в здание отеля в австралийском городе Кэрнс, который находится в северной части штата Квинсленд. Один человек погиб, еще двое пострадали, передает телеканал ABC, ссылаясь на местную полицию.

Как сообщается, ночью 12 августа небольшой вертолет, вмещающий до четырех человек, врезался в крышу отеля DoubleTree by Hilton. При столкновении его лопасти оторвались и упали в бассейн и рядом с ним. В здании начался пожар. Из отеля эвакуировали около 400 человек. Двоих гостей — мужчину в возрасте 80 лет и женщину в возрасте 70 лет — госпитализировали, но вскоре выписали.

Пилот находился в салоне один и погиб на месте. Как сообщили в Австралийском бюро безопасности на транспорте, его личность пока установить не удалось, расследование продолжается.

Чартерная компания Nautilus Aviation, которой принадлежит вертолет, назвала полет «несанкционированным». «Nautilus Aviation тесно сотрудничает с полицией Квинсленда, Австралийским бюро безопасности на транспорте и другими органами власти в ходе расследования несанкционированного использования одного из наших вертолетов», — говорится в заявлении компании.

При этом ABC, ссылаясь на представителя компании, пишет, что вертолет был угнан. В свою очередь, генеральный директор Nautilus Aviation Аарон Финн в разговоре с каналом добавил, что им удалось связаться со всеми своими пилотами.

Заведующий кафедрой авиации в Центральном университете Квинсленда, профессор Даг Друри предположил, что пилот в случае поломки вертолета мог попытаться посадить его на крышу отеля, но тут же подчеркнул, что это «последнее, что можно было сделать».

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