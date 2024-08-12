В Британии мужчина с помощью ИИ создавал сексуализированный контент из фотографий реальных детей 

В Великобритании 27-летний Хью Нельсон признал себя виновным по нескольким пунктам обвинения, включая распространение непристойных фотографий несовершеннолетних, обработанных с помощью искусственного интеллекта. Об этом пишет Би-би-си.

По версии следствия, в июле 2023 года Нельсон опубликовал в сети фотографии реальных детей, превратив их в непристойные изображения с помощью ИИ.

В полиции Большого Манчестера заявили, что проживающий в Болтоне Нельсон также состоял в «сексуализированном чате о детях» и распространял в интернете изображения несовершеннолетних бесплатно и за деньги.

Всего Нельсон признал себя виновным по 11 пунктам обвинения. В частности, он сознался в том, что пытался совратить юношу младше 16 лет, распространении и хранении запрещенного контента и трех других преступлениях, о которых не сообщается.

Полицейские подчеркнули, что операция по расследованию преступлений Нельсона «приобрела глобальный характер», аресты провели в нескольких городах Великобритании и даже в других странах. Приговор Хью Нельсону, как пишет Би-би-си, вынесут 25 сентября.

В Королевской прокурорской службе назвали использование ИИ для создания непристойных фотографий несовершеннолетних «серьезным преступлением».

«В некоторых случаях изображения детей, которые уже пострадали от сексуализированного насилия, используются для воссоздания новых сценариев насилия по запросам из самых темных уголков сети», — отметила сотрудница ведомства Жанетт Смит.

Британское Национальное агентство по борьбе с преступностью уравняло реальные сексуализированные фотографии детей с картинками, созданными с помощью ИИ.

«По нашим оценкам, просмотр этих изображений — как реальных, так и созданных с помощью искусственного интеллекта — существенно увеличивает риск того, что преступники сами начнут совершать сексуализированные надругательства над детьми», — говорил в декабре глава Национального агентства по борьбе с преступностью Грэм Биггар.

Тогда же издание Би-би-си сообщало, что многие люди, которые обращаются за помощью в специализированные благотворительные организации, не понимают этично ли смотреть изображения насилия над детьми, которые были созданы искусственным интеллектом, или все же нет.

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