Лукашенко предложил ввести наказание за насилие в адрес экс-президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко предложил внести поправки в Уголовный кодекс страны. Проект предусматривает наказание за насилие и оскорбление действующего и бывшего президента страны. Текст законопроекта опубликован на Национальном правовом интернет-портале республики Беларусь.

Уголовный кодекс Беларуси предлагается дополнить статьей 366-1, которая предусматривает от трех до восьми лет лишения свободы или от трех до пяти лет ограничения свободы за «насилие либо угрозу насилием, уничтожением или повреждением имущества в отношении Президента Республики Беларусь, в том числе прекратившего исполнение своих полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности Президента».

Предлагаемые поправки также касаются членов семьи президента Беларуси.

Кроме того, законопроект предполагает дополнить статьи 367 и 368, которые предусматривают наказание за оскорбление и клевету на президента Беларуси. На данный момент, согласно этим статьям, в Беларуси существует уголовная ответственность за клевету и оскорбление только действующего президента. Лукашенко же предложил распространить статьи и на бывшего главу государства.

Помимо этого, Лукашенко внес на рассмотрение две другие дополнительные статьи: о «несанкционированном распространении информации о расположении или перемещении подразделений, вооружения, военной техники и боеприпасов» и о «незаконном предоставлении карт доступа, реквизитов платежных инструментов».

Как отмечает РБК, документ должен рассмотреть парламент Беларуси, после чего законопроект должен подписать Лукашенко.

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