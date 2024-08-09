Трэвиса Скотта арестовали в Париже за драку

Известного американского рэпера Трэвиса Скотта арестовали в Париже. Об этом пишет французская газета Le Parisien.

По ее данным, Скотта задержали около пяти часов утра в в премиум-отеле George V. В пресс-релизе парижской полиции уточняется, что причиной ареста стало насилие со стороны музыканта в отношении охранника гостиницы, который пытался разнять драку между Скоттом и одним из его телохранителей.

В чем конкретно подозревают Скотта и пострадал ли охранник, французские правоохранители не уточнили. При этом, по данным Le Parisien, в момент задержания музыкант был пьян.

Как напоминает Reuters, в июне Скотта арестовывали в американском Майами. Тогда его обвинили в нарушении общественного порядка в нетрезвом виде и проникновении на частную территорию.

Вечером накануне Трэвиса видели на полуфинальной игре мужского олимпийского турнира по баскетболу, в которой сборная США победила команду Сербии.

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