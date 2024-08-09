Атака на Курскую область вызвала панику у российской армии

Последствия удара ВСУ по военной колонне в Курской области вызвали панику в российской армии. Об этом со ссылкой на источник в украинской разведке сообщает журналист The Economist Оливер Кэролл.

«Источник в украинской разведке, с которым я вчера разговаривал, сказал мне, что русские “запаниковали” и перебрасывают войска в районы, контролируемые украинской огневой мощью», — написал он.

Ранее в соцсетях распространились несколько видео, якобы снятые очевидцами в Курской области после удара по военной колонне. На одном из них, как утверждается, горят около десятка грузовиков для перевозки людей, на другом видны десятки человеческих тел в кузовах машин, сгоревших дотла.

По данным Deutsche Welle, удар по колонне был нанесен в районе села Октябрьское в восьми километрах от города Рыльска и 30 километрах от границы с Украиной. Военный аналитик Ян Матвеев написал в своем телеграм-канале, что это один из «самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну».

«Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. Судя по виду колонны, погибших примерно половина», — написал он.

Позже телеграм-канал Mash сообщил, что мужчину, снявшего сожженную российскую колонну, задержали силовики. Как утверждает телеграм-канал, на допросе задержанный якобы сказал, что снимал видео для одного из украинских изданий. Взамен, как утверждается, украинская сторона обещала ему деньги и гражданство одной из стран НАТО. На задержанного могут возбудить уголовное дело о шпионаже, пишет Mash.

Официальные российские и украинские источники пока никак не комментировали сообщения об ударе по российской военной колонне в Курской области.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.