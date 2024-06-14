Поклонники Тейлор Свифт устроили «землетрясение»

Во время трех концертов американской певицы Тейлор Свифт, которые она дала в выходные в Эдинбурге, там зафиксировали сейсмическую активность. Об этом сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, причиной зафиксированных колебаний стали зрители, танцевавшие на концерте Свифт. Местные специалисты, зафиксировали сейсмическую активность, которая ощущалась на расстоянии шести километров от концертной площадки.

Как сообщается, пик колебаний пришелся на песни Cruel Summer, Ready For It? и Champagne Problems. При этом сейсмические датчики зафиксировали не только колебания от топанья ног десятков тысяч зрителей, но даже от их четырехминутных аплодисментов после исполнения Champagne Problems.

Читать еще От ампутации до вакцины Ученые обещают конец рака. Рассказываем про поворотные моменты этой борьбы

Это уже не первый случай, когда посетители концертов Свифт «устраивают микроземлетрясения». Ранее во время выступлений певицы в Сиэтле и Лос-Анджелесе сейсмологи зафиксировали там колебания, эквивалентные землетрясению магнитудой 2,3.

«Удивительно, что мы смогли дистанционно измерить реакцию тысяч зрителей концерта с помощью наших данных», — сказал сейсмолог Британской геологической службы сказал Каллум Харрисон, назвав такую возможность захватывающей.

«Очевидно, что репутации Шотландии как страны, собирающей самых восторженных зрителей, ничего не грозит!» — добавил он.

После трех концертов в Эдинбурге, которые посетили 200 тысяч человек, у Тейлор Свифт запланировано еще 14 концертов в Великобритании. Кульминацией концертного тура по стране, как ожидается, станет выступление на лондонском стадионе «Уэмбли», который должен продлиться восемь часов.

Всего в рамках своего мирового турне Свифт должна дать 152 стадионных концертов. Эти гастроли, по оценкам экспертов, принесут певице более двух миллиардов долларов и станут самыми прибыльными в истории.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.