В Башкортостане отменили соревнования по хоббихорсингу из-за консерватизма владельцев настоящих лошадей  

Власти Башкортостана отменили соревнования по хоббихорсингу на местном фестивале лошадей из-за консервативных коневодов, которые назвали этот вид спорта «несерьезным» для такого мероприятия. Об этом сообщил проект «Подъем».

Отмечается, что соревнования по хоббихорсингу должны были пройти 15-16 августа на фестивале «Башкирская Лошадь» в Баймакском районе. Первый заместитель руководителя администрации президента Башкортостана Азат Бадранов сказал «Подъему», что цель мероприятия — сохранение и популяризация башкирской породы лошадей. По его словам, езда на деревянной палке с лошадиной головой была негативно воспринята местными коневодами.

«Эта среда отличается традиционностью и консерватизмом. Включение хоббихорсинга в программу фестиваля они восприняли как проявление несерьезного отношения к сути и концепции мероприятия, его целям и задачам», — сказал Бадранов.

Чиновник назвал хоббихорсинг «западным веянием» и подчеркнул, что многие фермеры являются участниками войны в Украине и поддерживают полномасштабное российское вторжение.

«Поэтому присутствие хоббихорсинга в программе фестиваля вызвало скепсис у многих фермеров. Большое количество конезаводчиков, занимающихся разведением башкирской породы лошадей, обратились с просьбой убрать хоббихорсинг из программы фестиваля. Поскольку мероприятие ориентировали на эту целевую аудиторию, не прислушаться к их мнению было бы неправильно», — заключил он.

Выступление участников в молодежном турнире по хоббихорсингу среди любителей от 15 лет и старше должно было стать дебютной частью в физкультурно-спортивной программе фестиваля, сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу правительства Башкортостана.

Хоббихорсинг — уникальный и довольно необычный вид спорта, который, как считается, зародился в Финляндии. Наездники соревнуются в чемпионатах и демонстрируют сложные прыжки и синхронную езду верхом на палке с прикрепленной к ней игрушечной лошадиной головой. Как отмечает Deutsche Welle, ежегодные соревнования в Финляндии собирают около 300 участников из 17 стран.

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