В Курской области в результате обстрелов уничтожен монастырь 

В селе Горналь на границе Курской области и Украины на второй день боев серьезно пострадал от обстрелов Свято-Николаевский Белогорский мужской монастырь. Погиб один человек, здания комплекса частично уничтожены, рассказал РБК настоятель Питирим.

«Разрушены монастырский собор, второй храм, монашеские корпуса», — перечислил настоятель. Сам священник и другие служители пытались эвакуироваться, но безуспешно. Во время прошлой попытки один человек погиб, заявил Питирим.

Монастырь, расположенный неподалеку от райцентра Курской области, города Суджа, попал под огонь в первый день боевых столкновений между ВСУ и российской армией. Уже тогда настоятель в разговоре с РИА «Новости» описывал повреждения как серьезные: «Разбит и сожжен собор монастырский, главный. <…> Остались только стены».

В коротком видео, которое опубликовал телеграм-канал «Тринадцатый», Питирим рассказывает, что видел, как боевые действия уничтожили «город в хлам», и как «вся Суджа полыхает».

По словам священника, в храме укрылись местные жители, в том числе дети. «Медиазона» со ссылкой на закрытый чат Свято-Николаевского монастыря написала, что в подвале трапезной находятся 15 человек. Местные власти, по словам Питирима, обещали помочь с эвакуацией.

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Патриарх Кирилл заявил РИА «Новости», что «ВСУ наносят целенаправленные удары по храма и монастырям в Курской области».

Украинский проект Deep State ночью опубликовал карту Курской области, где монастырь отмечен как место боев. «Уничтожена вражеская пехота, которая засела в Николаевском Белогорском монастыре», — уточнили авторы Deep State.

В Курской области погибло не менее пяти мирных жителей, писал временно исполняющий губернатора Алексей Смирнов. Число раненых достигло 31 человека, сообщил Минздрав. В регионе введен режим чрезвычайной ситуации.

Одна из погибших — 24-летняя жительница Суджи Нина Кузнецова. Канал «7х7», ссылаясь на подруг погибшей, уточнил, что девушка была беременна. При этом, как утверждается, муж погибшей в эфире «Соловьев LIVE» заявил, что машину с Кузнецовой «расстрелял боевик ВСУ».

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