США пригрозили Турции санкциями за поставки американской техники в Россию

Власти США предупредили Турцию о возможных санкциях из-за продолжающих поставок из этой страны в Россию американской техники, которую можно использовать в военных целях. Об этом пишет американская газета Financial Times.

Помощник министра торговли США Мэттью Аксельрод рассказал изданию, что встретился с турецкими чиновниками в Анкаре и Стамбуле. По его словам, встреча прошла «в рамках усилий по прекращению незаконной торговли». Аксельрод призвал турецкие власти усилить контроль над экспортом полупроводниковых чипов и других деталей американского производства.

«Турция должна помочь нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию», — сказал Аксельрод, предупредив, что в противном случае у США «не будет иного выбора, кроме как применить санкции к тем, кто обходит <...> экспортный контроль».

Как отмечает FT, в Вашингтоне обеспокоены, что через Турцию в Россию в нарушение экспортных ограничений может попадать западная электроника, в том числе процессоры, карты памяти и усилители. В связи с этим американские власти уже ввели ограничения в отношении 18 турецких компаний. Теперь для продажи им определенных групп товаров американским предприятиям нужно получить специальную лицензию.

Как пишет издание, ссылаясь на результаты собственных подсчетов, за первое полугодие 2024 года Турция поставила в Россию товаров военного назначения на общую сумму в 85 миллионов долларов. При этом за тот же период 2022 года объем турецкого экспорта в Россию такой продукции составил лишь 27 миллионов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.