После отмены льготной ипотеки продажи московских новостроек рухнули почти вдвое

В июле в Москве и Московской области было совершено 10,9 тысячи сделок с квартирами и апартаментами. Это на 40% меньше, чем в июне. Об этом пишет РБК, ссылаясь на данные сервиса Dataflat.

Издание связывает падение продаж с отменой программы льготной ипотеки, действие которой закончилось в июне. При этом выручка столичных застройщиков в июне сократилась на 30%, до 185,3 миллиарда рублей.

Как пишет РБК, непосредственно перед окончанием действия программы льготной ипотеки, по которой, благодаря государственным субсидиям, можно было взять ипотечный кредит под 8% годовых, на столичном рынке жилья был зафиксирован всплеск продаж. Так, в июне в Новой Москве продажи новостроек выросли на 49%, в Старой Москве — на 9%, а Московской области — на 30%.

Схожие данные изданию предоставили в ЦИАН и «Метриуме». Так, «ЦИАН.Аналитика» сообщила, что в июле в Москве и области было продано квартир в новостройках на 38% меньше, чем месяцем раньше. В свою очередь, управляющий директор «Метриума» Руслан Сырцов рассказал, что спрос на квартиры в новостройках в столице и Московской области в июле упал на 35%.

Как отмечает РБК, несмотря на падение спроса цены на жилье в московских новостройках продолжили расти. Так, в целом по региону цена квадратного метра за месяц выросла на 8%, до 335,1 тысячи рублей, а в годовом выражении подорожание составило 15%.

Из-за отмены программы льготной ипотеки и повышения ключевой ставки российским Центробанком, процент по рыночным ипотечным кредитам вырос до 20% и более. Это, по словам экспертов, опрошенных изданием, отсекает большую долю потенциальных покупателей. При этом они отметили, что, если ЦБ снова поднимет ключевую ставку, спрос на новое жилье продолжит снижаться.

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