Есть в российском общепите стало дороже

Россияне стали больше тратить на еду в заведениях общепита. В июне-июле средний чек на основные блюда в ресторанах быстрого питания подорожал на 9-11% по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом пишет газета «Ведомости» со ссылкой на исследования аналитического ресурса «Чек индекс».

Аналитики изучили динамику роста цен на самые популярные блюда: супы, горячее с гарниром и салаты. В среднем в первые месяцы лета россияне тратили 318 рублей за одну порцию супа — цена этого блюда выросла на 11%. Порция салата в тот же период обходилась в 295 рублей, что на 10% дороже прошлогодних показателей. А порция горячего блюда подорожала на 9% и в среднем стоила 337 рублей.

Данные «Чек индекса» показывают, что продажи супов и салатов выросли на 12%, а продажи горячего с гарниром — на 15%. «Ведомости» утверждают, что в ресторанах «Теремок» и «Якитория» цены выросли на 10% по сравнению с периодом июня-июля 2023 года. Представитель сети Rostic’s, которая заменила в России KFC, подтвердил подорожание блюд в ресторанах, не уточнив точных цифр.

Директор по развитию франчайзинговой сети ресторанов «Якитория» Александр Муратов объясняет подорожание блюд из основного меню ростом закупочных цен «как на импортные, так и на отечественные продукты». Среди импортных ингредиентов вдвое подорожали нори на фоне неурожая в Южной Корее и Китае.

Больше всего подорожал лосось, констатирует Муратов. Всему виной — периодически возникающий дефицит из-за отсутствия альтернативных поставщиков вне европейского рынка. Поставка свежего лосося, например из Чили, требует дополнительных затрат. В сети Rostic’s добавляют, что на рост цен влияют логистические издержки и общая инфляция в России.

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Из-за подорожания продуктов сети TanukiFamily (обслуживает рестораны «Тануки», «Твоя пицца» и «Ерш») пришлось исключить из своего меню некоторые блюда с дорогими импортными ингредиентами. Корректировать цены из-за изменения стоимости продуктов приходится и ресторану «Теремок», признается основатель сети Михаил Гончаров. Пересмотр цен на позиции в меню происходит раз в три месяца. В целом российские компании пытаются искать альтернативных поставщиков, и, если это не получается, приходится повышать цены.

Ранее аналитики «Чек индекса» выяснили, что цена на мясные бургеры в России выросла на 58% и достигла 304 рублей за одну штуку. Бургеры с курицей подорожали на 39% до 234 рублей. Средняя цена бургера с говядиной в ресторанах общепита в 2019 году составляла 193 рубля.

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