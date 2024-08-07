Курские власти назвали фейком видео губернатора с призывом к жителям региона явиться в военкоматы 

Власти Курской области предупредили о распространении в сети фейкового видео, на котором временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов призывает живущих в области мужчин старше 18 лет явиться в военкоматы «для получения оружия и участия в защите нашей родины».

«Украинские спецслужбы взяли картинку видеообращения и добавили свою звуковую дорожку с помощью нейросети», — говорится в телеграм-канале администрации Курской области. Речь идет о видеообращении Смирнова, опубликованном им в своем телеграм-канале вечером 6 августа. В нем врио губернатора говорит о напряженной ситуации в регионе в связи с атаками украинских военных.

6 августа Минобороны сообщило об успешном отражении атаки ВСУ, которые пытались прорваться на территорию Курской области. В ведомстве уточнили, что украинские диверсанты в количестве около 300 человек при поддержке танков и бронемашин атаковали российские позиции близ села Николаево-Дарьино и хутора Олешня Суджанского района. Позже это сообщение было удалено. Вместо этого ведомство написало, что «противнику наносится огневое поражение».

Утром 7 августа врио курского губернатора Смирнов сообщил, что «в течение последних суток регион героически противостоит атакам украинских нацистов» Агентство ТАСС со ссылкой на заместителя главного врача курской областной многопрофильной клинической больницы по хирургической работе, главного внештатного хирурга области Андрея Локтионова сообщило, что в результате атак ВСУ в регионе пострадали 28 человек.

В свою очередь, ряд провоенных телеграм-каналов, в том числе близких к российскому Минобороны, сообщил, что украинским военным удалось закрепиться в нескольких населенных пунктах Курской области. В частности, телеграм-канал «Рыбарь» написал, что «по предварительной информации, всего на подконтрольной ВСУ территории Курской области находится до 400 членов украинских формирований». По данным канала, продолжаются бои в районе хутора Олешня, где российские военные, находясь в окружении, держат оборону против превосходящих сил противника.

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