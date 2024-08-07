Дагестанская шахматистка пыталась отравить свою соперницу прямо во время соревнований

Федерация шахмат России объявила об отстранении от всех соревнований под эгидой организации чемпионки Северо-Кавказского федерального округа по шахматам Амины Абакаровой, которая пыталась отравить другую спортсменку. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее телеграм-канал Baza писал, что Абакарова пыталась отравить ртутью шахматистку Умайганат Османову прямо во время соревнований, прошедших 2 августа в Махачкале. Канал также опубликовал видео с камер наблюдения, на котором видно, как Абакарова зашла в зал, где должен был состояться турнир, подошла к одному из столов, вылила на него неизвестное вещество и растерла его по поверхности шахматной фигурой.

Позже за этот стол села Османова. Вскоре ей стало плохо. Она заметила ртуть на столе и сообщила организаторам. В итоге один из судей собрал ядовитый металл в пакет и вызвал полицию. Несмотря на отравление, Османова продолжила участие в турнире и в итоге заняла одно из призовых мест.

Силовики задержали Абакарову и начали в ее отношении проверку по статье о причинении легкого вреда здоровью. Шахматистка успела сказать другим участницам соревнований, что хотела отомстить Османовой за некую обиду.

По данным Baza, обе спортсменки были знакомы с детства и часто соперничали. Канал предполагает, что обидой, о которой говорила Абакарова, могло стать ее поражение в одном из турниров, где она в финале встретилась с Османовой. По итогам матча обе спортсменки набрали одинаковое количество очков, но победу присудили Османовой на основании дополнительных показателей.

В свою очередь, телеграм-канал «112» без указания источников сообщает, что Абакарова назвала свои действия не связанными с шахматами и обусловленными исключительно личной неприязнью. По ее словам, Османова «говорила за спиной гадости про нее саму и ее родственников», в связи с чем Абакарова решила ее «напугать».

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