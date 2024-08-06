Журналистку «России сегодня» обвинили в госизмене в Эстонии

Прокуратура Эстонии выдвинула в адрес журналистки Светланы Бурцевой обвинение в госизмене и нарушении международных санкций. Об этом сообщает ERR.

В прокуратуре сообщили, что Бурцева получила эстонский паспорт в 1994 году путем натурализации. С 2017 года она работала в российской медиагруппе «Россия сегодня» и освещала общественные мероприятия в Эстонии.

«Ее тексты публиковались в интернет-новостях, обслуживающих интересы российской пропаганды. Даже после [введения] санкций против России Бурцева продолжала работать на благо владельца и реального бенефициара МИА “Россия сегодня” Дмитрия Киселева», — сказала госпрокурор Энели Лауритс.

ERR отмечает, что журналистка знала о запрете на подобную деятельность, но продолжала выпускать статьи даже после закрытия «Sputnik Эстония» в 2019 году. Издание закрылось из-за санкций. В 2020-2023 годах Бурцева писала для портала Baltnews.ee, который принадлежит «России сегодня», под псевдонимом Алан Торм.

Прокуратура Эстонии утверждает, что Бурцева сознательно нарушила санкции.

«По итогам досудебного расследования Полиция безопасности (КаПо) пришла к выводу, что Бурцеву нельзя считать независимым, объективным и нейтральным журналистом. По данным КаПо, собранные доказательства указывают на то, что Бурцева является пропагандисткой, работавшей на порталах, служащих агрессивным целям Кремля, а расследование ее деятельности выявило, помимо нарушения международных санкций, и преступление против государства», — отметила госпрокурор.

Кроме того, в ходе расследования выяснилось, что Бурцева закончила магистратуру Севастопольского государственного университета по информационным и гибридным конфликтам. Эту программу, как утверждает Лауритс, курировал глава зарегистрированной в России частной разведывательной компании и бывший офицер контрразведки ФСБ.

После окончания магистратуры Бурцева выпустила книгу «Гибридная война за мир». В ней идет речь о войне, которую, по мнению Бурцевой, должна выиграть Россия.

«Книга рекламировалась как написанная в Эстонии, поскольку работу опубликовали от имени живущего в Эстонии политолога Л.Б. Света. На самом деле был псевдоним Бурцевой. Содержание книги принижает Эстонскую Республику и, таким образом, направлено на раскол эстонского общества и дискредитацию Эстонской Республики и ее институтов», — добавила прокурор.

По данным ERR, Бурцева находилась под стражей с 1 марта. Ее адвокат Свен Силлар попытался подать ходатайство о замене меры пресечения на электронное наблюдение, однако госпрокурор его не поддержала из-за опасений, что Бурцева скроется в России.

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