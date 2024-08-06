Женщина решила отомстить мужу за измену и попросила отключить его от аппарата жизнеобеспечения

Китаянка, чье имя не называется, захотела отомстить попавшему в больницу мужу за измену и попросила врачей отключить его от аппарата жизнеобеспечения. Об этом сообщает South China Morning.

Как пишет издание, 38-летний мужчина, чье имя не указано, из провинции Ляонин на северо-востоке Китая жил со своей любовницей, будучи еще женатым. В один из дней у него произошло кровоизлияние в мозг в доме его возлюбленной, и она отвезла его в больницу для оказания неотложной помощи.

После того, как мужчину перевели в отделение интенсивной терапии, врачи попытались найти его любовницу, чтобы получить ее согласие на операцию, но она уже покинула больницу.

Затем в больницу приехала еще одна женщина и сообщила врачам, что она является женой их пациента. Врач по фамилии Чэнь сообщил ей, что состояние ее мужа критическое, он находится в коме и у него очень мало шансов пережить операцию.

Кроме того, имеющееся медицинское оборудование могло обеспечить ему лишь временное лечение, а стоимость операции была чрезвычайно высока.

Китаянка заявила, что знала об изменах мужа на протяжении 10 лет. Она утверждала, что у мужчины не осталось никаких чувств к ней, а также он не оказывал женщине никакой финансовой поддержки.

Женщина отказалась подписывать форму согласия на операцию, попросила врачей удалить трахеальную трубку, поддерживающую жизнеобеспечение ее мужа, и потребовала прекратить любые попытки реанимировать его.

South China Morning отмечает, что мнение других родственников мужчины неизвестно. Как пишет издание, согласно китайскому законодательству, если пациент не в состоянии принимать решения, врачи должны объяснить риски операции близким родственникам пациента и получить их письменное согласие.

Таким образом при определенных обстоятельствах родители или супруг могут принимать медицинские решения за пациента. Однако если члены семьи не могут прийти к единому мнению о целесообразности лечения, соответствующие медицинские мероприятия могут быть реализованы немедленно с одобрения руководителя медицинского учреждения.

Поступок китаянки спровоцировал широкое обсуждение в социальных сетях. Одни пользователи выступили в поддержку женщины, другие посчитали ее «бессердечной».

Как утверждает South China Morning, это не первый подобный случай в Китае. К примеру, в 2009 году 33-летний Вэнь Юйчжан из южного города Шэньчжэнь отвез свою находившуюся без сознания жену в больницу, где попросил отключить ее от аппарата искусственной вентиляции легких. Прокуратура Китая посчитала, что поступок мужчины был мотивирован тем, что он состоял в отношениях с другой женщиной.

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