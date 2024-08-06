В Италии обнаружили винный погреб возрастом 1800 лет

В итальянской провинции Сиена рядом с городом Сан-Джиминьяно на римской вилле Айано ученые обнаружили винный погреб возрастом 1800 лет. Об этом сообщает Gambero Rosso.

«При координировании работы около 20 бельгийских и итальянских студентов и исследователей была обнаружена винодельческая комната, место, где производили и хранили вино, которое являлось основным источником существования виллы в Вальдельсе», — рассказал профессор римской археологии и древнеиталийских исследований Марко Кавальери.

Как пишет издание, находки свидетельствуют о том, что в подвальных помещениях производились значительные объемы вина. Среди находок — большой зал размером примерно 30 на 9 метров, в котором установлены шесть осевых колонн, разделяющих два нефа, и который в настоящее время является самым большим помещением на вилле.

Также ученые нашли и частично изучили около 30 больших закопанных кувшинов для хранения вина. Исходя из их расположению и размеру помещения, исследователи предположили, что первоначально их было около пятидесяти. Кувшины были расположены в четыре ряда, что свидетельствует о производстве вина не только для внутреннего потребления.

«Резервуары использовались для брожения сусла. На основании все еще видимых следов была выдвинута гипотеза о присутствии пресса. Химический анализ проб, взятых изнутри кувшинов, подтвердил, что емкости были покрыты сосновой смолой — веществом, использовавшимся в древнем виноделии», — объясняет Кавальери.

Как отмечает Gambero Rosso, археологические исследования не только «позволили по-новому взглянуть на историю виноделия в римский период», но и подтвердили, что площадь виллы составляет около 10 тысяч квадратных метров. Эта гипотеза была выдвинута еще в 2005 году Католическим университетом Лувена совместно с муниципальной администрацией Сан-Джиминьяно.

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