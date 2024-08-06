Спортсмены нашли червей в еде на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион, пловец из Великобритании Адам Пити заявил, что в еде спортсменов на Олимпиаде в Париже были обнаружены черви, и раскритиковал некачественное питание в олимпийской деревне. Об этом сообщает The Guardian.

По словам Пити, недостаточное количество и качество пищи отражается на результатах выступлений спортсменов.

«Питание недостаточно хорошее для того уровня, которого ожидают от спортсменов. Нам нужно выложиться по полной. В Токио и Рио еда была невероятной. Но в этот раз было недостаточно белковых блюд, длинные очереди, ожидание еды по 30 минут из-за отсутствия системы очередей», — заявил спортсмен.

В то же время Пити отметил, что с точки зрения вовлечения фанатов Олимпийские игры в Париже «определенно были лучшими». Он добавил, что идеальных Игр не бывает.

Как отмечает The Guardian, в рамках обязательств по устойчивому развитию организаторы Олимпиады поставили цель сделать 60% всех блюд без мяса и треть — на растительной основе.

Однако Пити рассказал, что это ему не подходит. «Нарратив устойчивого развития просто навязывается спортсменам. Я хочу мяса, оно нужно мне для выступления, и именно это я ем дома, так почему я должен что-то менять?» — заявил пловец. Он добавил, что в рыбе спортсмены находили червей.

В свою очередь неназванный представитель Олимпийских игр отметил, что организаторы прислушиваются к мнению спортсменов. По его словам, отвечающая за питание на Олимпиаде компания Sodexo Live! работает над корректировкой поставок, поскольку фактическое потребление пищи спортсменами в первые дни превысило ожидания.

Представитель Олимпиады заявил, что количество некоторых продуктов было «значительно увеличено», а для обеспечения бесперебойной работы был привлечен дополнительный персонал.

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