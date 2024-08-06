Китайские ученые проанализировали образцы грунта с Луны и сделали революционное открытие

Китайские ученые проанализировали образцы грунта Луны, которые собрал и доставил их зонд «Чанъэ-5» в 2020 году. Исследователи сделали революционное открытие: впервые в лунном грунте были обнаружены молекулы воды. Об этом сообщает CNN.

Как отмечает телеканал, американские, индийские и китайские космические аппараты и ранее уже находили воду на поверхности Луны. Последнее открытие выделяется тем, что вода в молекулярной формуле H2O впервые была обнаружена именно в физических образцах грунта. Более того, эти образцы были собраны в средней широте Луны — той части спутника Земли, где, как считалось, воды не могло быть.

Издание South China Morning Post уточняет, что это открытие будет иметь основополагающее значение для лучшего понимания процесса развития Луны в прошлом. Кроме того, новые данные помогут использовать природные ресурсы Луны в будущем.

Среди доставленных на Землю образцов был найден прозрачный кристалл шириной с человеческий волос. Кристалл оказался лунным минералом, его назвали ULM-1. Минерал примерно на 41% состоит из воды с добавлением частичек аммиака. Такой тип воды может служить «ресурсом для обитания на Луне», предполагают китайские ученые. Они исключили появление воды в образцах в результате загрязнения в процессе транспортировки.

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Планетарный геолог из Университета Гонконга Юйци Цянь объяснил, что на Луне могут существовать три типа воды: молекулы в виде H2O, лед и гидроксил. На основе предыдущих открытий ученые предположили, что вода вышла на поверхность Луны в результате извержения вулканов в далеком прошлом.

В 2020 году NASA объявила об обнаружении воды на освещенной Солнцем поверхности Луны. Ученые обнаружили молекулы воды в южном полушарии Луны в кратере Клавиус, одном из крупнейших кратеров, видимых с Земли. Тогда молекулы H2O были найдены в частицах лунной пыли.

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