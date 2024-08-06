Российская пропаганда заявила о поставке Киеву тактического ядерного оружия

Получение Украиной от западных союзников истребителей F-16, свидетельствует о том, что Запад уже поставил Киеву тактическое ядерное оружие. Об этом в эфире политического ток-шоу «Время покажет» на пропагандистском «Первом канале» российского телевидения заявил политолог, гендиректор прокремлевского Центра политической информации Алексей Мухин, обратило внимание «Агентство».

«Можно я сниму интригу? Почему F-16? Зачем это все? На F-16 вешается тактическое ядерное оружие. На самом деле, это такой диалог Запада с Россией, они постоянно ведут диалог — через Олимпиаду, через это все они постоянно с нами общаются. Причем иногда это носит характер совершенно паноптикума. Но тем не менее эти F-16 — это нам знак о том, что надо вступать в переговоры иначе мы повесим туда тактическое ядерное оружие», — сказал Мухин.

«Во-первых, они (F-16) уже там есть и я уверен, что тактическое ядерное оружие уже там есть. К сожалению, практика показывает, что, когда они [что-то] объявляют, это уже несколько месяцев назад произошло», — добавил политолог.

Как отмечает «Агентство», подобные заявления, если станут дублироваться другими экспертами и высокопоставленными чиновниками, могут свидетельствовать об усилении напряженности из-за поставок западного оружия в Украину. Более того, издание полагает, что такая риторика может использоваться для оправдания применения в войне с Украиной российского тактического ядерного оружия.

В свою очередь, другой участник эфира «Время покажет» депутат Госдумы от «Единой России» Константин Затулин поставил заявление Мухина под сомнение. «Я думаю, они пытаются поймать нас за язык, поскольку мы уже успели сказать, что мы будем воспринимать появление F-16 как ядерную угрозу. Вот они нам дозировано, хвост же режут по частям. Смотрите, вот мы их отправили, что вы сделаете? Но я уверен, что порог, связанный с предоставлением тактического ядерного оружия они, конечно, не перешли», — сказал он.

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В марте Владимир Путин, комментируя обещанные Западом поставки истребителей F-16 в Украину, напомнил, что эти машины являются носителями ядерного оружия, и пообещал это «учитывать при организации боевой работы». А глава российского МИДа Сергей Лавров в июле заявил, что появление F-16 в Украине «будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере».

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