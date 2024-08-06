Филиппинцу за победу на Олимпиаде подарили квартиру и пожизненный запас макарон с сыром

Филиппинскому спортсмену Карлосу Юло, завоевавшему на Олимпиаде в Париже две золотые медали в вольных упражнениях и опорном прыжке, подарили новый дом, пожизненный запас макарон, а также предложили другие услуги. Об этом сообщает The Guardian.

Президент Филиппин Бонгбонг Маркос заявил, что Филиппины стали «свидетелями исторического события», когда Юло стал первым филиппинцем, завоевавшим золотую медаль на Олимпиаде в Париже. Как пишет The Guardian, он стал вторым спортсменом, завоевавшим олимпийское золото, после тяжелоатлетки Хидилин Диас в 2020 году.

«Мы действительно маленькая страна… Поэтому возможность получить золотую медаль для нас — это огромное событие. Я посвящаю это филиппинскому народу, который поддерживал меня», — рассказал спортсмен.

Спикер нижней палаты Фердинанд Мартин Ромуальдес назвал Юло «спортивным героем» и «национальным достоянием». Юло получит 6 миллионов филиппинских песо (около 103 тысяч долларов) и медаль Конгресса, а также должен получить 10 миллионов (более 170 тысяч долларов) песо в соответствии с законом, согласно которому спортсмены получают поощрения.

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Частные филиппинские компании пообещали многочисленные подарки спортсмену, в частности полностью меблированную трехкомнатную квартиру, пожизненные поставки бесплатных шведских столов, запеченных макарон с сыром и блюд из курицы на гриле от различных сетевых ресторанов.

Кроме того, специалист по автомобильным фарам предложил Юло бесплатный комплект фар для его автомобиля, в то время как свадебный фотограф пообещал бесплатные услуги 24-летнему спортсмену, а другая компания предложила пожизненный запас чехлов для телефонов.

Филиппинский врач пообещал бесплатные консультации и эндоскопические процедуры для Юло, когда ему исполнится 45 лет, а также для любых нуждающихся пациентов, которых Юло хотел бы поддержать.

Помимо прочего, Юло предложили франшизу на бизнес по производству кофе и лимонных напитков и контракт на 10 миллионов фунтов стерлингов на должность посла бренда для косметической клиники.

Также в период празднования победы Юло кафе и рестораны предлагали бесплатную еду или молочные коктейли всем, кого зовут Карлос, Калой (прозвище Юло) или Эдриэль (второе имя Юло), а одно из музыкальных заведений предлагало бесплатный вход на выходных всем, чье имя начиналось на букву С.

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