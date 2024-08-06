Илон Маск подает в суд на создателей ChatGPT из-за обмана «шекспировских масштабов»

Американский предприниматель Илон Маск подал иск в суд против основателей компании OpenAI, которая занимается разработкой ChatGPT. Бизнесмен считает, что Сэм Альтман и Грег Брокман предали основополагающие цели OpenAI — приносить пользу обществу, а не получать прибыль. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Маск утверждает, что его пытались обмануть, убеждая в том, что OpenAI на самом деле является некоммерческой организацией. Уточняется, что такие обещания Маску давал лично Альтман. Он и другие партнеры по OpenAI, упомянутые в иске, якобы «намеренно обманывали Маска, играя на его гуманной обеспокоенности экзистенциальными опасностями, создаваемыми искусственным интеллектом».

«Альтман заверил Маска, что некоммерческая структура гарантирует нейтралитет и фокус на безопасности и открытости на благо человечества, а не на акционерной стоимости. Но, как оказалось, все это была пустая болтовня — приманка для долгоиграющего мошенничества Альтмана», — говорится в иске.

Associated Press уточняет, что дело Маска в федеральном суде Северной Калифорнии назвали «хрестоматийной историей об альтруизме и жадности». Согласно иску, владелец соцсети X инвестировал десятки миллионов долларов в OpenAI и нанял лучших ученых в области искусственного интеллекта для развития проекта.

«Вероломство и обман приобретают шекспировские масштабы», — говорится в иске.

Представитель OpenAI в комментарии Associated Press заявил, что Маск на самом деле не был против превращения компании в коммерческую организацию. Об этом говорится в электронных письмах Маска 2018 года, выдержки из которых опубликованы на сайте OpenAI. В них Маск предлагал передать ему полный контроль над OpenAI или же объединить предприятие со своей компанией Tesla. Стороны тогда не смогли договориться.

Это уже не первый иск, который Маск подает против руководства OpenAI. Аналогичный иск он подал в марте, но в июне отозвал его без объяснения причин. Маск действительно был одним из первых инвесторов OpenAI в 2015 году. Вместе с Альтманом он работал сопредседателем совета директоров компании. Маск ушел с этого поста в начале 2018 года.

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