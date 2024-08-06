Осудившего священника за сравнение мигрантов с глистами депутата оштрафовали

В Астрахани суд оштрафовал местного депутата Олега Шеина на две тысячи рублей по статье о «распространении экстремистских материалов». Поводом для штрафа стало высказывание Шеина, в котором он сравнил с Гитлером иерея Максима Серпицкого, назвавшего мигрантов глистами. Об этом сам Шеин сообщил в своем телеграм-канале.

По словам депутата, его возмутило заявление священника. «Они (иностранные рабочие) не хотят здесь жить и что-то улучшать. Понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые из него жизненные силы выкачивают, человек же никогда с этим не смиряется. Здесь нужно принимать конкретные меры», — сказал Серпицкий.

В ответ Шеин опубликовал в своем телеграм-канале пост, в котором предложил сравнить высказывание иерея с цитатой из книги Адольфа Гитлера «Моя борьба». В предложенном для сравнения отрывке лидер нацистской Германии пишет, что «евреи всегда являлись паразитами на теле других народов». «Фашизм вещь такая: всегда виноват инородец», — добавил депутат в комментариях.

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Пост с цитатой из Гитлера, по словам Шеина, и стал поводом для штрафа, тогда как к священнику у силовиков претензий не оказалось. «В ФЗ о противодействии экстремистской деятельности прямо сказано, что к ней относится оправдание или обоснование расового и национального превосходства. Не критика фашизма. Не объяснение, чем он является. Не антифашистская пропаганда, а ”оправдание и обоснование”», — напомнил депутат.

Он добавил, что силовики еще не видели цитат из любимого философа Путина Ивана Ильина, в которых тот заявляет, что «фашизм был прав».

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