Семейная пара запечатлела исчезновение крупного швейцарского ледника

Семейная пара отправилась в Альпы, чтобы показать детям ледник, у которого фотографировалась 15 лет назад. Попытка воссоздать фото привела к появлению завирусившегося в Х поста, благодаря которому стало видно, что Ронский ледник в Швейцарии почти исчез.

Турист из британского Бристоля Дункан Портер написал, что 4 августа сделал фото себя и жены у подножия Ронского ледника с разницей в один день и 15 лет. На старом фото белое от снега подножие за мостиком-фотозоной еще цело. На новом — видно, насколько сильно оно растаяло.

«Не совру, это заставило меня плакать», — подписал снимки Портер.

Сделанная в 2009 году фотография висела в рамочке дома на кухне, рассказал разработчик программного обеспечения и экологический активист Портер журналистам The Guardian. Этим летом семья вместе с дочерям-подростками Мэйси и Эмили отправилась в путешествие по Европе. Одной из задач было сделать новое совмстное фото с тем же ракурсом и на том же месте, уточнила Хелен Портер.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum — Duncan Porter (@misterduncan) August 4, 2024

За двое суток после публикации поста в Х его посмотрели четыре миллиона раз.

«Многие люди, когда видят подобное тому, что увидели мы, чувствуют себя совершенно беспомощными», — сказал Портер, который входит в группу активистов по борьбе с изменением климата на юго-западе Англии.

«Ронский ледник за полтора десятилетия сократился примерно на четверть, но держится лучше, чем некоторые другие ледники Альп», — рассказала Guardian швейцарский климатолог Соня Сеневиратне, отметив, что он был «впечатляющий».

Сеневиратне была соавтором доклада Межправительственной группы экспертов по изменению климата, которая пришла к выводу, что при наихудшем сценарии глобального потепления «почти вся масса ледников» исчезнет в ближайшие столетия в низких широтах, Центральной Европе, на Кавказе, в западной Канаде и США, а также в Северной Азии, Скандинавии и Новой Зеландии.

Ронский ледник расположен на востоке кантона Вале, является источником реки Рона и одним из самых больших в Швейцарских Альпах. Ледник берет начало на высоте около 3630 метров над уровнем моря и стекает на юг, заканчиваясь на высоте около 2200 метров. Длина ледника сократилась с 1879 по 2017 год более чем на 1400 метров. С начала XXI века Швейцария потеряла одну треть своего объема ледников.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.