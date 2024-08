Семейная пара запечатлела исчезновение крупного швейцарского ледника

Семейная пара отправилась в Альпы, чтобы показать детям ледник, у которого фотографировалась 15 лет назад. Попытка воссоздать фото привела к появлению завирусившегося в Х поста, благодаря которому стало видно, что Ронский ледник в Швейцарии почти исчез.

Турист из британского Бристоля Дункан Портер написал, что 4 августа сделал фото себя и жены у подножия Ронского ледника с разницей в один день и 15 лет. На старом фото белое от снега подножие за мостиком-фотозоной еще цело. На новом — видно, насколько сильно оно растаяло.

«Не совру, это заставило меня плакать», — подписал снимки Портер.

Сделанная в 2009 году фотография висела в рамочке дома на кухне, рассказал разработчик программного обеспечения и экологический активист Портер журналистам The Guardian. Этим летом семья вместе с дочерям-подростками Мэйси и Эмили отправилась в путешествие по Европе. Одной из задач было сделать новое совмстное фото с тем же ракурсом и на том же месте, уточнила Хелен Портер.

Fifteen years minus one day between these photos. Taken at the Rhone glacier in Switzerland today.



Not gonna lie, it made me cry. pic.twitter.com/Inz6uO1kum