В Москве арестовали домогавшегося к пассажирке таксиста

Кунцевский районный суд арестовал на 10 суток московского таксиста Хаджимурада Абдахова после того, как он выложил в своем телеграм-канале видео с домогательствами к пассажирке. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы в своем телеграм-канале.

В публикации отмечается, что Абдахова признали виновным по административной статье о неповиновении сотруднику полиции. В сообщении сказано, что мужчина отказался выполнять требования сотрудника полиции, а именно проследовать в отдел для разбирательства.

«Ранее Абдахов Х.А. разместил в своем телеграм-канале видеозапись, содержащую домогательства к женщине и унижение ее достоинства за предоставление услуги по перевозке в такси», — говорится в пресс-релизе.

На видео Абдахов просит пассажирку дать потрогать ее грудь и после ее отказа удивляется, что она вызвала тариф «эконом». По мнению мужчины, «в “экономе” сиськами расплачиваются».

Как сообщил столичный СК, следователи начали проверку в отношении Абдахова по уголовной статье о покушении на насильственные действия сексуального характера. С таксистом начали проводить «необходимые проверочные мероприятия».

«Ход и результаты процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате СК России», — отмечается в пресс-релизе.

Как пишет телеграм-канал «112», мужчине 34 года, в Москву он приехал из Дагестана и работал в «Яндекс. Такси». Прокремлевские телеграм-каналы утверждают, что после огласки в СМИ Абдахов попытался оправдаться и заявил, что видео было постановочным, а в качестве пассажирки он снял свою сестру. Кроме того, телеграм-каналы пишут, что это не единственное видео с домогательствами.

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