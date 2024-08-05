В Госдуме предложили запретить набивать татуировки несовершеннолетним

Заместитель председателя Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов рассказал «Парламентской газете», что готовит законопроект о запрете набивать татуировки до 18 лет.

«Если человек вырос и ему очень хочется украсить себя неотъемлемым узором советских лагерей и российского уголовного мира, это его право. Но до 18 лет делать татуировки крайне опасно», — заявил Милонов.

Читать еще За госизмену на 10 лет осудили человека с умственной отсталостью Его родственники уверены, что это провокация ФСБ

Милонова поддержал его однопартиец единоросс Бийсултан Хамзаев, который негативно относится к татуировкам и считает, что они «развивают в человеке комплекс неполноценности».

«Парламентская газета» утверждает, что татуировки влияют и на будущую карьеру. По мнению автора материала, из-за их наличия человека могут «не взять в госструктуры, спецслужбы и силовые ведомства, медучреждения, детские сады, школы, банки или в стюардессы».

В свою очередь, глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина выступила против инициативы Милонова. Она заявила, что вместе с запретом на татуировки «можно запретить подросткам и красить волосы в розовый цвет», но это не остановит их от подобных самовыражений, так как это, по ее словам, является возрастной особенностью.

Впрочем, как отмечает «Агентство», у этой инициативы Милонова вряд ли есть шансы на успех. Издание со ссылкой на статистику пишет, что почти за восемь лет работы парламентария ни один законопроект, где он был единственным автором, не был принят. А документы, которые Милонов вносил на рассмотрение Госдумы вместе с другими депутатами, в группе до 10 человек, приняли лишь однажды. Речь идет о законопроекте об ограничениях работы «наливаек».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.