Петербургских водителей начали наказывать за слишком шумные автомобили

Полиция Санкт-Петербурга начала наказывать владельцев автомобилей и мотоциклов, которые превышают допустимый уровень шума. Уровень ГИБДД взялось определять самостоятельно, при помощи «специального сертифицированного прибора», сообщило городское управление МВД. Первые проверки на выходных позволили отчитаться о 15 выявленных нарушителях.
Полиция уточнила, что наказанию подлежат водители, которые «в погоне за мощностью» делают апгрейды, результатом которых «становится резко возрастающий рев» двигателя. Речь о демонтированных или модифицированных глушителях. Временем, когда на дорогах нельзя шуметь, в петербургском законодательстве установлен период с 22:00 до 8:00. Однако, судя по видео, которое выложило ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, рейд проходил и днем, и в сумерках.
Водителей, которых признали нарушителями в субботу-воскресенье, дорожные полицейские обязали в течение 10 дней снять апгрейды, «вернув транспортное средство к заводским настройкам». Если владельцы автомобилей и мотоциклов этого не сделают, регистрация транспортных средств, пообещало УМВД, будет аннулирована. Езда на автомобиле или мотоцикле без регистрации карается лишением прав, напомнили петербургские полицейские.
Нарушителей привлекли к ответственности по статьям КоАП «внесение конструктивных изменений в транспортное средство» (ст. 12.5) и «превышение нормативов уровня шума» (ст. 8.23). Превышение нормативов карается штрафом до 500 рублей. Нормативом считается, согласно ГОСТ Р 52231-2004, уровень шума транспортного средства выше 96 акустических децибел (дБА). Для сравнения, сирена автомобилей экстренных служб достигает 115 дБА.
В рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения» инспекторам ГИБДД с 2018 года должны были начать выдавать шумомеры. Шумомер реагирует на превышение заранее прописанного уровня давления звука на прибор. Автоматический шумомер, если он установлен на улице, в момент превышение уровня звука включает камеру, которая делает фото и записывает видео транспортного средства.
В 2023 году Госдума приняла в первом чтении законопроект, позволяющий властям регионов устанавливать штрафы для водителей за «нарушение покоя граждан». Размер штрафа мог бы, согласно тексту, колебаться от 5 тысяч до 30 тысяч рублей, а на правонарушения распространялся бы упрощенный порядок привлечения к ответственности. Однако документ пока остается без движения.
Мосгордума в 2021 году предложила поправки в КоАП, увеличивающие штраф за «слишком шумные» автомобили» до 5 тысяч рублей для владельцев-физлиц и до 50 тысяч рублей для юрлиц. Законопроект устанавливал время суток, когда нельзя ездить на шумных транспортных средствах — с 23:00 до 7:00. Однако и этот документ пока не рассмотрен Госдумой.
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