Россиянин отказался ехать на войну после получения выплат за контракт с Минобороны

Житель Тюменской области подписал контракт на участие в войне в Украине, получил единоразовые выплаты от Минобороны в размере 600 тысяч рублей, а затем отказался ехать в зону боевых действий, сославшись на проблемы с психикой. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на объединенную пресс-службу судебной системы региона.

«Управление социальной защиты населения администрации Ноябрьска к Евгению С. В марте мужчина добровольно заключил контракт о прохождении военной службы. Ему перечислили 600 тысяч рублей — единовременную выплату. Однако спустя четыре дня поступили сведения о признании контракта недействительным, в силу принудительного лечения мужчины в психоневрологическом диспансере», — рассказали изданию в пресс-службе судов.

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«Коммерсантъ» пишет, что контракт был признан недействительным в марте этого года. В связи с тем, что мужчина не отправился на войну, его в судебном порядке обязали возместить выплаты, однако он смог вернуть только две тысячи рублей. Как он потратил остальную сумму, издание не уточняет.

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Как пишет Ura.ru, выплаты Евгению выдали в соцзащите Ноябрьска в Ямало-Ненецком автономном округе, однако из-за того, что мужчина зарегистрирован в Сорокинском районе Тюменской области, суд проходил не в ЯНАО.

Подписавшим контракт с Минобороны на участие в войне в Украине увеличили выплаты до 600 тысяч рублей с 1 августа этого года. До этого надбавка составляла 200 тысяч рублей. Издание отмечает, что ее могли получить те, кто заключил контракт с 1 июня 2024 года.

В конце июля этого года Владимир Путин подписал указ об увеличении федеральной единовременной выплаты со 195 тысяч рублей до 400 тысяч. Кроме того, региональным властям было рекомендовано дополнительно выделять из бюджета такую же сумму.

На данный момент рекордсменом по размеру выплат военнослужащим являются Санкт-Петербург и Ленинградская область. Там заключившим контракты выплачивают по 2,1 миллиона рублей.

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