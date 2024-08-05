Против разработчика законодательства об «иноагентах» возбудили дело о его неисполнении

Против бывшего депутата Госдумы от «Единой России» Магомеда Гаджиева, который был одним из соавторов действующих сейчас в России законов об «иноагентах», возбудили дело об их нарушении. Об этом пишет издание «Сибирский экспресс», ссылаясь на данные Гунибского районного суда Махачкалы.

Впервые депутатом Госдумы Гаджиев стал в 2003 году, а затем переизбирался еще трижды. В 2012-м он стал одним из соавторов закона об «иноагентах», а также голосовал за принятие других скандальных и репрессивных законов, в частности, «пакета Яровой», обязывающего операторов связи передавать данные о разговорах и переписке своих клиентов спецслужбам, и «закона Димы Яковлева», запрещающего гражданам США усыновлять российских сирот.

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В 2023 году Минюст внес Гаджиева в реестр «иноагентов». Это решение в ведомстве объяснили тем, что он «находясь за пределами РФ, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками, заявлял о поддержке властей Украины».

В мае того же года дагестанское отделение «Единой России» сообщило об исключении Гаджиева «за действия, дискредитирующие партию».

В феврале 2024 Гаджиева объявили в розыск по делу об убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова в июне 2011 года. Сам бывший депутат находится за пределами России.

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