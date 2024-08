Преждевременная публикация Bloomberg могла поставить обмен заключенными под угрозу

Агентство Bloomberg опубликовало новость об обмене заключенными 1 августа в тот момент, когда он еще не произошел. Как сообщает New York Magazine, это вызвало негодование американских журналистов и чиновников.

Издание пишет, что Bloomberg первым сообщил об обмене журналиста Эвана Гершковича и бывшего морского пехотинца Пола Уилана, однако на момент публикации самолет с политическими заключенными летел над территорией России.

Через 10 минут после публикации новости редактор Bloomberg написал на своей странице в соцсети Х пост: «Для меня большая честь выпустить эту срочную новость. Я люблю свою работу и своих коллег». Вскоре пост был удален, а статья Bloomberg была отредактирована. В новой версии текста было указано, что политзаключенных еще не освободили.

Читать еще Невосполнимые потери растут И это вынуждает Минобороны повышать зарплаты для новых контрактников и формировать пехотные полки из авиационных механиков

New York Magazine со ссылкой на неназванные источники в The Wall Street Journal и других крупных изданиях утверждает, что «сенсация Bloomberg вызвала ярость у журналистов и правительственных чиновников». Один из репортеров The Wall Street Journal рассказал, что в Анкаре находился человек с биноклем, Ярослав Трофимов, следивший за тем, как Гершкович выйдет из российского самолета.

Читать еще За госизмену на 10 лет осудили человека с умственной отсталостью Его родственники уверены, что это провокация ФСБ

«Этот самолет мог просто развернуться и вернуться в Москву, поэтому The Wall Street Journal и другие издания согласились отложить [публикацию]», — пишет New York Magazine.

Как отмечает издание, журналисты получили информацию об обмене за несколько суток до него от Белого дома, который попросил новостные агентства воздержаться от публикаций, пока политзаключенные не окажутся в США. Чиновники опасались, что излишнее внимание к сделке может поставить ее под угрозу.

«Мы все хотим сообщать истории. Нам также нужно учитывать риски, связанные с этим», — отметил анонимный репортер. Другой неназванный журналист заявил, что «люди очень разочарованы Bloomberg».

Журналист New York Magazine Шарлотта Кляйн на своей странице в соцсети Х со ссылкой на неназванный источник сообщила, что Bloomberg уволил Дженнифер Джейкобс — одного из авторов статьи об обмене — из-за того, что заметка вышла раньше времени. Позже это подтвердили источники журналиста Washington Post Элахе Изади.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.