Правительство больше не планирует продавать автомобильные номера на аукционах

Правительство больше не планирует продавать государственные регистрационные номера (ГРЗ) для автомобилей на аукционах. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

По ее данным, соответствующий ответ в Минэкономики и МВД дали на запрос вице-спикера Госдумы депутата от фракции «Новые люди» Вячеслава Даванкова. «Разработка в настоящее время не ведется»,— сообщил парламентарию замминистра экономики Алексей Херсонцев в ответ на вопрос о судьбе инициативы.

Идея продавать россиянам «красивые» ГРЗ возникла в 2010 году. Тогда правительство поручило министерству внутренних дел и министерству экономики разработать проект соответствующего постановления.

На это ведомствам понадобилось десять лет. Проект постановления был разработан только к 2020 году, вместе с ним разработчики предусмотрели внесение поправок в Налоговый кодекс, в соответствии с которыми предполагалось ввести специальную пошлину за возможность выбора сочетаний цифр и букв на ГРЗ. Так, за 600 тысяч рублей гражданам предлагалось продавать номера с сочетанием не более одной цифры и буквы, например, А111АА или В888ВВ, а за 450 тысяч — ГРЗ с цифрами от 100 до 900 и одной буквой, такие как А100АА. Однако принято постановление так и не было.

Теперь реанимировать эту идею предложили депутаты из фракции «Новые люди». По их словам, продажа «красивых» номеров россиянам могла бы принесли в бюджет дополнительные миллиарды рублей ежегодно.

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Однако, как заявили в Минэкономики, в данный момент нет оснований для разработки соответствующего закона. В ведомстве пояснили, что проекта документа нет в плане законопроектной деятельности кабмина, также министерство не получало соответствующих поручений от президента, премьера или Конституционного суда.

В свою очередь, замминистра внутренних дел Александр Горовой добавил, что организация таких аукционов в «реалиях настоящего времени» не является приоритетной задачей. Он отметил, что в случае принятия соответствующего закона, такие аукционы пришлось бы проводить по всей стране, включая аннексированные украинские территории, где сейчас действуют специальные правила регистрации транспорта.

Как отмечает «Коммерсантъ», «красивые» номера уже сейчас продают на аукционах, но не государство, а коммерческие компании. Для этого они выставляют на торги дешевую машину-«донора» с такими ГРЗ. Покупатель приобретает такую машину, снимает с нее госномер и резервирует за собой, а автомобиль продает обратно фирме-продавцу. По данным издания, цены на таких торгах колеблются от нескольких десятков тысяч до нескольких миллионов рублей за номер.

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