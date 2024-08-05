Пловчиху попросили покинуть олимпийскую деревню из-за поездки в Диснейленд

Пловчиха из Парагвая Луана Алонсо после неудачного выступления на Олимпийских играх в Париже объявила о завершении карьеры, но захотела остаться со сборной до конца соревнований. Однако Олимпийский комитет Парагвая попросил спортсменку покинуть олимпийскую деревню. Об этом сообщает Marca.

«Вас немедленно просят покинуть олимпийскую деревню. Ваше присутствие создает неподходящую атмосферу внутри сборной Парагвая. Мы благодарим вас за то, что вы выполнили инструкции, поскольку вы по собственной воле не остались на ночь в олимпийской деревне», — написала глава миссии парагвайской делегации на Олимпиаде в Париже Лариса Шерер в сообщении, отправленном на почту 20-летней спортсменке.

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В Комитете отметили, что Алонсо нарушила установленные организацией правила. Во время соревнований она ночевала за пределами олимпийской деревни. Президент Комитета Камило Перес охарактеризовал ее поведение как «серьезный акт недисциплинированности».

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Издание AS пишет, что Алонсо покинула расположение команды ради поездки в Диснейленд, чтобы сделать там фотографии и затем выложить их в социальные сети, где за ней следят поклонники по всему миру.

Перес также рассказал изданию, что спортсменка хочет выступать за американскую сборную. «Я читал, что она хочет выступать за Соединенные Штаты... Она приехала сюда [в Париж] как парагвайка. Ей нужно тренироваться намного больше, потому что для того, чтобы представлять США, ее время должно быть намного лучше», — заявил Перес.

Для Алонсо Олимпийские игры в Париже стали уже вторыми. Она дебютировала на Олимпиаде в Токио, а в 2024 году участвовала в заплыве баттерфляем на сто метров. Спортсменка заняла шестое место в квалификационном разряде и выбыла из соревнований.

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