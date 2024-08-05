Отчисленный из МФТИ сын участника войны в Украине поступил туда по квоте снова

Сын участника войны в Украине Дмитрий Ж. поступил в Московский физико-технический институт (МФТИ), и его отчислили после первой сессии. Однако год спустя он снова поступил в тот же институт по квоте для детей военнослужащих. На это обратили внимание «Важные истории».

«Подал документы почти в последний момент (23 июля), я не был уверен в том, что справлюсь, и сейчас все еще не уверен. У меня много чего не получилось после физтеха, много чего не получилось тогда во время физтеха, с чего должно получиться сейчас? В общем-то, по объективным причинам я не уверен, что справлюсь, но мы будем пытаться. Конечно, у меня в этот раз есть более четкий план действий, и все не так безнадежно…, иначе, наверное, я бы не подал документы в МФТИ», — написал Дмитрий в своем телеграм-канале.

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В 2023 году издание писало, что Дмитрий поступил в МФТИ, имея 127 баллов. Минимальный порог для поступления на бюджет в тот момент составлял 290 баллов. «Я там первый за всю историю с такими баллами. Возможно, и последний. «Я [в школе] так плохо учился, что каждый учитель мне говорил, что я вылечу», — рассказал тогда студент.

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После первой сессии Дмитрия отчислили из вуза, так как он не смог сдать зачеты и экзамены по шести предметам. После отчисления он заявил, что пойдет заниматься единоборствами, поскольку ему «нравится бить людей». При этом в МФТИ отметили, что квота для детей участников войны в Украине не имеет срока давности, поэтому ей можно воспользоваться неограниченное количество раз.

Летом 2023 года Владимир Путин подписал закон, согласно которому участникам войны в Украине и их детям предоставляются льготы при поступлении в вузы. Учебные заведения обязали выделить для них не менее 10% бюджетных мест.

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