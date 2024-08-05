Ночное освещение на улицах делает листья растений несъедобными для насекомых

Китайские ученые Юй Цао, Шуан Чжан и Ке-Мин Ма выяснили, что уличные фонари, оставленные включенными на всю ночь, делают листья настолько жесткими, что насекомые не могут их есть. Как пишет The Guardian, это ставит под угрозу пищевую цепочку.

«Мы заметили, что по сравнению с естественными экосистемами на листьях деревьев в большинстве городских экосистем обычно мало признаков повреждения насекомыми. Нам было интересно, почему. У двух наиболее распространенных видов деревьев в Пекине искусственное освещение ночью привело к повышению прочности и снижению уровня растительной функции листьев», — рассказал автор исследования Шуан Чжан из Китайской академии наук.

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Для эксперимента ученые отобрали пять с половиной тысяч листьев японской пагоды и зеленого ясеня из 30 различных мест рядом с дорогами, которые всю ночь освещаются фонарями. Их оценили по нескольким параметрам: размер, прочность, содержание воды, а также уровень питательных веществ и химической защиты.

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В исследовании сказано, что чем больше было освещения, тем жестче были листья. В областях, освещенных ночью ярче всего, листья были чрезвычайно жесткими, и на них не наблюдалось признаков того, что их ели насекомые.

Исследователи заявили, что, хотя они до конца не понимают, почему это происходит, они предполагают, что деревья, подвергающиеся воздействию искусственного света, могут увеличивать продолжительность фотосинтеза.

Ученые отметили, что поедание листьев насекомыми — это естественный биологический процесс. В связи с этим численность насекомых может снизиться и привести к уменьшению популяции птиц.

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