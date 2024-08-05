Мировые финансовые рынки и криптовалюты рухнули 

Мировые финансовые рынки в понедельник, 5 августа, показали рекорды падения котировок. Крупные азиатские биржевые площадки закрылись вскоре после начала торгов. Главный индикатор Токийской фондовой биржи, индекс Nikkei 225 повторил скорость падения 37-летней давности. На открытии торгов в Европе обрушились акции американских технологических компаний. Криптовалюты поставили антирекорды снижения стоимости.

Японские биржевые индексы повторили или ухудшили показатели «черного понедельника» 20 октября 1987 года, когда случился последний обвал котировок подобного масштаба, отметили аналитики Bloomberg. Индекс японских компаний с высокой капитализацией Topix потерял 12,23% (опускаясь до 2227,15 пункта). Nikkei, включающий акции 225 крупнейших компаний Японии, потерял 12,4% (опустившись до 31 458,42 пункта).

Фондовый индекс MSCI Asia Pacific упал почти на 5%, до уровня начала пандемии коронавируса 2020 года. Лидерами падения внутри индекса стали японские компании Toyota Motor и Mitsubishi, южнокорейский Samsung, а также тайваньский производитель полупроводников TSMC. Индекс тайваньской фондовой биржи Taiex и корейский индекс Kospi упали примерно на 8%

Сразу после открытия европейских торговых площадок там тоже начали сыпаться котировки. Индекс Стамбульской биржи упал на 6,7%, индексы Deutsche Boerse, CAC 40, Stoxx 50 опустились примерно на 3%. На немецкой бирже Tradegate акции поставили рекорд падения в Европе в понедельник — до 17% обвалились котировки американской Nvidia, на 9-10% падали бумаги Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft и Tesla. Ближе к обеду котировки почти всех акций начали постепенно отыгрывать падение, однако они остаются ниже или на уровне пятницы, 2 августа.

Именно в пятницу началась распродажа бумаг крупных, в первую очередь технологических компаний, сообщили аналитики Reuters. Эксперты назвали несколько причин: рост числа заявок на пособие по безработице в США, восьмимесячный антирекорд американского индекса деловой активности и рост курса йены на фоне увеличения Банком Японии ключевой ставки с 0,01% до 0,25% — максимального за 15 лет.

Вслед за фондовыми биржами «черный понедельник» случился на мировом крипторынке. Биткоин подешевел за несколько часов на 18% до 50 000 долларов за монету. С такой скоростью первая по рыночной капитализации криптовалюта падала последний раз в феврале 2021 года. Стоимость второй по капитализации криптовалюты эфириума (ethereum) опустилась примерно в полтора раза, до 2,1 тысячи долларов.

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