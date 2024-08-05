СМИ: чета Дульцевых была «спящей ячейкой» российской шпионской сети в Европе 

Американская газета The New York Times опубликовала подробности жизни в Европе Артема и Анны Дульцевых, вернувшихся в Россию в рамках масштабного обмена заключенными 1 августа.

Издание, ссылаясь на источники, пишет, что Дульцевы были «нелегалами» — глубоко законспирированными агентами, которые работают без дипломатического прикрытия и живут за пределами России десятилетиями. Таких шпионов активно внедряла советская разведка во время Холодной войны. Издание пишет, что Владимир Путин одержим идеей использования «нелегалов» и тратит на них огромные деньги.

Как пояснил экс-глава военной разведки Словении Марьян Миклавчич, таких агентов часто внедряют без конкретного заданиях, а затем «активируют», когда в них возникает необходимость. Он полагает, что к шпионской работе Дульцевы приступили лишь в 2022 году, после того как европейские власти выслали сотни российских дипломатов, подозревавшихся в шпионаже.

По словам Миклавчича, Москва, веротятно, «активировала» Дульцевых, так как в ее шпионской сети в Европе образовались серьезные бреши. При этом он невысоко оценил качество их работы, отметив, что они «конечно, не Джеймсы Бонды», раз были раскрыты и арестованы.

В свою очередь, The Wall Street Journal, ссылаясь на источники, пишет, что Словению Дульцевы использовали в качестве базы для поездок по всей Европе, в частности, в Италию и Хорватию. Вероятно, поездки были нужны, чтобы платить источникам и координировать выполнение заданий Москвы. По данным издания, Анна Дульцева старше по званию, чем ее муж. В пользу версии о том, что Дульцевы причастны к финансированию российской шпионской сети в Европе, говорят огромные суммы наличных денег, обнаруженные в ходе обыска в их доме. Тогда источник The Guardian рассказал, что на подсчет найденных у Дульцевых денег правоохранителям понадобилось несколько часов.

С 2017 года Дульцевы жили в Словении, изображая аргентинцев. Артем представлялся именем Людвиг Гиш, а Анна — Марией Розой Майер Муньос. У Дульцевых двое детей — девятилетний сын и 12-летняя дочь. Встречая Дульцевых в московском аэропорту, Путин обратился к их детям на испанском. О том, что их родители граждане России, Дульцевы-младшие узнали только в самолете, летевшем в Москву.

В Словении Артем Дульцев руководил IT-стартапом, а Анна владела художественной онлайн-галерей. Опрошенные NYT представители словенского рынка предметов искусства назвали выбор галереи в качестве прикрытия хорошим решением. Владелец крупнейшей в стране галереи Дамиан Косек пояснил, что в этой сфере в Словении «так мало денег, что никто в правительстве не обращает на нее внимания».

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Об убедительности фальшивой личности Дульцевой рассказали и те, с кем она контактировала в качестве владелицы галереи. Так, художница из Нидерландов Марикен Хейвеген рассказала, что Дульцева «выглядела как аргентинка». По словам художницы, она была «очень милой и доброй», а на испанском говорила «практически без акцента».

Дульцевы жили в трехэтажном доме в пригороде столицы Словении Любляны. Их соседи рассказали, что они ни с кем не здоровались и никогда не принимали гостей. В свою очередь, владелец местного магазина назвал Дульцевых «очень вежливыми» и отметил, что они «всегда платили наличными».

В конце июля 2024 года словенский суд приговорил Дульцевых к 18 месяцам заключения по обвинению в шпионаже. Процесс по делу был закрытым. При этом до сих пор неизвестно, какие данные и в каком объеме супруги успели передать до того, как были раскрыты. Спустя несколько дней после оглашения приговора Дульцевы вместе с детьми вернулись в Москву в рамках обмена.

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