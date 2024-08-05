Антимусульманские активисты в Великобритании подожгли отели с беженцами

Участники антимусульманских и антимигрантских протестов в Великобритании подожгли отели, где проживали беженцы. Об этом сообщает CNN. Масштабные протесты в нескольких городах Соединенного королевства вспыхнули 30 июля после траурной церемонии по трем девочкам в Саутпорте, которых, как сообщила полиция, убил 17-летний подросток из соседнего города.

Как отмечает CNN, ультраправые в соцсетях распространили фейк о том, что убийцей был мигрант-мусульманин. При этом полиция сообщила, что обвиняемый родился в Великобритании.

По данным издания, 4 августа протестующие разгромили два отеля Holiday Inn, расположенных в Ротерхэме и Тамворте на севере Англии. Как отмечают журналисты, протестующие разбили окна и подожгли объекты рядом с одним из отелей. Сотни активистов в Тамворте пришли к отелю с беженцами, скандируя троекратное «Англия», пишет Daily Mail. Они написали на стене здания «Вон из Англии», подожгли дверной проем и разбили окна.

О пострадавших беженцах в отелях не сообщается, однако, по данным CNN, участники погромов в Тамворте ранили одного полицейского. Всего из-за погромов пострадало не менее 10 полицейских, пишет Euronews. Издание отмечает, что к погромам в нескольких городах Великобритании причастны более 700 человек. Всего, по информации Euronews, за последние два дня были задержаны около 250 человек.

По данным The Guardian, шестерым из них предъявили обвинения в совершении беспорядков с применением насилия. 5 августа они должны предстать перед судом.

Журналисты отмечают, что кроме отелей, активисты разгромили магазины, мечети и библиотеку для мигрантов в Ливерпуле. «Это было что-то большее, чем просто библиотека. [Я расцениваю это как] нападение не на здание, а на наше сообщество. Это не протест. Это оскорбление семей, которые скорбят, а оставшиеся в живых все еще пытаются осмыслить произошедшее нападение. Последствия могут и должны быть. Они почувствуют на себе всю силу закона», — цитирует издание мэра города Стива Ротерама.

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Директор по исследованиям в благотворительной организации против расизма и фашизма Hope Not Hate Джо Малхолл считает, что волна антимигрантских настроений возникла из «децентрализованных крайне правых сетей, многие из которых работают на X».

«Ряд наиболее важных фигур, распространяющих дезинформацию и нагнетающих напряженность, в первую очередь Стивен Леннон (он же Томми Робинсон), ранее были удалены с платформы X, но им вернули их аккаунты после того, как Илон Маск взял платформу под свой контроль. Это привело к тому, что крайне правые экстремисты вновь получили возможность донести до миллионов людей свою опасную и сеющую раскол пропаганду», — сказал Малхолл в интервью CNN.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер осудил погромы и нападения со стороны ультраправых и назвал происходящее «не протестом, а организованным насилием» и «бандитизмом ультраправых». The Guardian отмечает, что правительство Великобритании обещает выделить 29,4 миллиона фунтов стерлингов для защиты мечетей от беспорядков.

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