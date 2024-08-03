Мэр Одессы осудил «деколонизаторов» и призвал сохранять советские названия улиц

Мэр Одессы Геннадий Труханов раскритиковал решение председателя областной администрации Олега Кипера о переименовании 85 связанных с Россией городских топонимов. Мэр назвал всех причастных к решению «деколонизаторами», которые «обнуляют город». Градоначальник заверил, что горсовет будет «вынужден принять все предусмотренные законом меры».

Председатель областной госадминистрации подписал распоряжение о переименовании 432 улиц, переулков, парков и скверов в Одессе и области 26 июля. В областном центре должны сменить имена все три проспекта — с Космонавта Юрия Гагарина на Лесю Украинку, с Академика Глушко на Ярослава Мудрого, с Космонавта Георгия Добровольского — на Владимира Великого. Улица Пушкинская должна, согласно документу, стать, как до революции 1917 года, — Итальянской. Переулок Чайковского должен быть переименован в Театральный, бульвар Жванецкого — в бульвар Военно-морских сил, улица Бабеля — в улицу Дмитрия Иванова, улица Ильфа и Петрова — в улицу Семьи Глодан, а площадь Думская — в Биржевую. Памятник Александру Пушкину на Приморском бульваре областные власти, согласно распоряжению, хотят демонтировать.

Мэр Одессы Труханов 1 августа записал обращение к жителям города, объяснив, что областная администрация приняла решение, опираясь на закон «Об осуждении и запрете пропаганды российской имперской политики в Украине и деколонизации топонимии». Закон вступил в силу в Украине 27 июля 2023 года. Через год право менять топонимы, имеющие отношение к истории Российской Империи и СССР, перешло от городских к государственным областным властям. Городской совет и мэрия оставили практически все топонимы нетронутыми. В июле были заново названы только три улицы — именами трех погибших после начала российского вторжения одесситов.

Труханов, опубликовав обращение на сайте мэрии, предложил вынести вопрос на общегородскую «демократическую процедуру обсуждения». Градоначальник посоветовал сохранить как минимум часть оставшихся с советских времен названий. В первую очередь топонимы, связанные с именами родившихся или живших в Одессе людей — Исаака Бабеля, Михаила Жванецкого, Ильи Ильфа и Евгения Петрова, Валентина Катаева, Веры Инбер, Юрия Олеши, Александра Пушкина.

В 2019 году Одесса получила от ЮНЕСКО статус «Литературного города», написал мэр, «благодаря нашим поэтам и писателям, их произведениям, прославляющим наш город, его колорит». Переименовать такие топонимы — значит, сказал Труханов, «обнулить город», где названия улиц «являются нематериальным наследием и свидетельствуют о нашей мультикультурности».

Памятник Пушкину демонтировать тем более нельзя, объяснил градоначальник. Это приведет «к нарушению целостности и аутентичности объекта всемирного наследия», которым ЮНЕСКО считает весь город целиком. В статье №5 закона о деколонизации, указал мэр, сказано, что запрет не распространяется на объекты всемирного наследия. Имя Пушкина не принадлежит России, оно принадлежит миру, заявил мэр.

«Исходя из логики „деколонизаторов“, мы должны отказаться от всего того, что сделало Одессу мировым брендом», — написал Труханов в телеграм-канале, приложив видео обращения.

Следующим постом Труханов запустил голосование с вопросом «Поддерживаете ли вы переименование улиц и демонтаж памятников, предложенных Одесской областной военной администрацией?» 95,3 тысяч голосов из 188,5 тысяч были поданы против, а 93,6 тысячи — за (перевес меньше одного процента). Следом градоначальник запостил скриншоты результатов голосов в трех других одесских пабликах, где перевес противников распоряжения Кипера был намного более заметным.

Председатель областной госадминистрации ответил мэру Одессы в своем телеграм-канале, предложив всем, кому хочется «прогуливаться по улицам с имперскими/советскими названиями» ехать в Москву или Уфу. В украинском городе, добавил Кипер, не место улицам, «названным в честь людей, получавших из рук Путина медали, сотрудничавших с КГБ или воспевавших Советский Союз с империей». Именно сейчас, по словам чиновника, «южной жемчужине Украины» выпал исторический шанс «оторваться от имперских нормативов» и «не жить прошлым».

Председатель Львовской областной военной госадминистрации Максим Козицкий поддержал коллегу и раскритиковал мэра Одессы в своем телеграм-канале. Козицкий объявил, что Труханов «откровенно защищает имперский исторический миф» о том, что Одессы «нет без „большой“ русской культуры». Глава Львовской обладминистрации призвал Службу безопасности Украины «проверить» одесского мэра. Во Львове, рассказал Козицкий, до 27 июля переименовали все связанные «с российско-советской пропагандой» топонимы и демонтировали все советские памятники.

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