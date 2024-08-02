Крупнейшая ЛГБТ-организация США тратит сотни тысяч долларов пожертвований на роскошь

Некоммерческая организация GLAAD, одна из ведущих по защите прав ЛГБТК в США, тратит сотни тысяч долларов на личные расходы ее президента Сары Кейт Эллис. Она заселяется в роскошные отели и летает бизнес-классом на деньги доноров. Об этом пишет The New York Times.

Журналисты узнали, что Эллис тратит на свои поездки деньги из бюджета GLAAD, который в год составляет порядка 30 миллионов долларов. Так, организация оплатила из этих денег поездку в швейцарские Альпы в январе 2023 года. Тогда Эллис и ее коллеги остановились в роскошном шале Tivoli Lodge с семью спальнями. Аренда такого отеля на неделю обошлась почти в полмиллиона долларов. До этого Эллис находилась в Цюрихе. По городу ее возил люксовый автомобиль Mercedes.

За счет организации была оплачена поездка в Швейцарию и один день катания на лыжах. В командировки Эллис летает первым классом, арендует дорогие автомобили и останавливается в люксовых отелях, узнали журналисты NYT. Например, в Калифорнии Эллис жила в отеле Waldorf Astoria, за ночь в котором она отдала 1861 доллар. Это противоречит внутренним правилам GLAAD, согласно которым сотрудники должны летать только эконом-классом и ездить на общественном транспорте.

Представитель GLAAD Ричард Ферраро заявил, что Эллис позже возместила компании деньги за поездку в Альпы. Кроме того, организация изменила свою политику по поводу командировок и разрешила руководителям повышать класс обслуживания в самолетах «при определенных обстоятельствах». По его словам, поезда главы GLAAD соответствовала обновленным правилам.

Поведение главы GLAAD может нарушать не только политику организации, но и правила Налоговой службы США. Дело в том, что роскошные траты неуместны для некоммерческой организации со штатом в 60 сотрудников. Такого рода компании освобождаются от некоторых налогов и взамен гарантируют, что их руководители будут получать разумную зарплату, а их политика будет соответствовать благотворительной миссии. Журналисты не смогли точно определить зарплату Эллис, но предположили, что она может достигать семизначной суммы в долларах.

Среди основных доноров GLAAD значатся довольно крупные компании: Netflix, Google и Walt Disney Company. Кроме того, организацию спонсирует городской совет Нью-Йорка. В 2022 году обладательница миллиардов и бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт пожертвовала организации 10 миллионов долларов. Также GLAAD поддерживает американский филантроп и предпринимательница Ариадна Гетти.

GLAAD — Альянс геев и лесбиянок против диффамации — была основана в 1985 году. В начале своей истории организация боролось против гомофобии и распространения дезинформации об ЛГБТ в СМИ. Особенное внимание организация уделяла вопросам ВИЧ и СПИДа. C 1990 года НКО устраивает премию GLAAD Media Awards, где награждаются выдающиеся представители ЛГБТ-сообщества.

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