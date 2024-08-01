В Нижнем Тагиле из-за взрыва газа обрушилась часть жилого дома

В Нижнем Тагиле в результате взрыва обрушилась часть жилого пятиэтажного дома. Мэр города Владислав Пинаев в своем телеграм-канале написал, что обрушение произошло «предположительно, из-за хлопка газа».

На место прибыли сотрудники экстренных служб и приступили к разбору завалов. Во время проведения работ произошло повторное обрушение, передает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах. По его словам, упало еще несколько плит.

Всего, по последним данным, в результате взрыва пострадали семь человек, в том числе пятеро детей, пишет РИА «Новости». По данным ТАСС, еще девять человек, в том числе четверо детей могут находиться под завалами дома.

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о выполнении работ, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

Телеграм-канал Shot опубликовал видео, на котором, как утверждается, жительница соседнего дома рассказала, что за несколько минут до взрыва ее соседка выгнала из подъезда неизвестных молодых людей «в форме газовщиков». По ее словам, они звонили в квартиры и говорили, что проверяют газовое оборудование, а, убегая из подъезда, якобы ударили по газовой трубе.

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