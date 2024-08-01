Российский оппозиционер Илья Пономарев рассказал о покушении на него

Российский оппозиционер и бывший депутат Госдумы Илья Пономарев сообщил, что пережил покушение. Рядом с его домом под Киевом взорвался российский дрон-камикадзе.

«Сегодня у меня, похоже, второй день рождения. Пятая попытка нападения была наиболее нестандартной и наиболее успешной, против которой было трудно защититься. Но хрен им!» — написал он в своих соцсетях, пообещав сообщить подробности позже.

По данным Национальной полиции Украины, российский ударный беспилотник взорвался в нескольких метрах от входной двери дома Пономарева. Ведомство опубликовало фотографии последствий взрыва, на которых видно, что здание получило значительные повреждения.

Как пишет украинское издание «Обозреватель», в результате взрыва Пономарев получил многочисленные осколочные ранения, но сейчас его жизни ничего не угрожает. Издание также опубликовало фотографию политика с окровавленным лицом и грудью и сообщило, что ранения также получила жена Пономарева.

Ранее администрация Киевской области сообщала, что в результате очередного российского удара в регионе пострадали два человека и были повреждены два частных дома. По данным Воздушных сил Украины, в ночь на 1 августа Россия запустила по украинской территории семь беспилотников, которые все были сбиты.

В 2014 году, будучи депутатом российской Госдумы от партии «Справедливая Россия», Пономарев стал единственным парламентарием, проголосовавшим против аннексии Крыма. Вскоре после этого он покинул Россию, а в 2019 году сообщил о получении гражданства Украины. После начала полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года Пономарев объявил о создании центра «российской вооруженной оппозиции».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.