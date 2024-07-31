Инспектор по делам несовершеннолетних грозила тюрьмой и назвала «чмом» обратившегося за помощью ребенка

Инспектор по делам несовершеннолетних в Красноярске Евгения Шалыгина назвала «чмом» и пригрозила тюрьмой 12-летнему школьнику Матвею, который пожаловался на систематические избиения старшеклассниками. Об этом сообщает «7 канал Красноярска».

Сначала родители Матвея написали заявление в полицию, так как их сына полгода избивают старшеклассники — в последний раз врачи диагностировали закрытую черепно-мозговая травму, пишет издание. Затем Матвей вместе с отцом пришел к инспектору по делам несовершеннолетних.

Во время восьмичасового опроса инспектор Шалыгина обвинила Матвея во лжи, заявив, что он сам виноват в случившемся. «Ты целенаправленно наврал. Ты хочешь остаток лета провести за решеткой? Мы с тобой, наверное, остаток лета проведем за решеткой <...> Мне все равно, конечно, только ты растешь чмом», — говорит женщина на опубликованной аудиозаписи, которую, как утверждается, сделал отец Матвея в кабинете Шалыгиной.

На записи слышно, как инспектор кричит, периодически срывая голос: «Либо вы съедете своей семьей, чтобы мы тебя не трогали, либо ты будешь жить по нашим правилам. Тебе понятно все? Не ты правила устанавливать будешь, а я. А теперь у тебя будет и постановка на учет и будут привлечены родители к ответственности за ненадлежащее ими исполнение родительских обязанностей в отношении тебя».

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«7 канала» отмечает, что инспектор продолжила опрашивать ребенка даже в отсутствии его отца — в какой-то момент он уехал, чтобы отвезти домой второго сына. Когда мужчина вернулся, Матвей сообщил, что написал объяснительную. В ней, как сообщает издание, мальчика заставили взять вину на себя за систематические избиения старшеклассниками. Подписывать такую бумагу отец Матвея отказался. Тогда, по его словам, инспектор снова стала угрожать.

Родители школьника говорят, что написали заявление на инспектора в полицию и прокуратуру. Они также рассказали «7 каналу», что после психологического давления, криков и угроз от инспектора Шалыгиной Матвей замкнулся и почти не выходит из своей комнаты.

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