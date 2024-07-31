ФСБ восстановила удаленную с телефона информацию на допросе россиянина

Россиянин, эмигрировавший в другую страну в 2022 году, потерял загранпаспорт и для восстановления документа полетел в Россию. Он рассказал «Холоду», что в аэропорту «Внуково», куда он прилетел из Черногории, его допрашивали около пяти часов, забрали телефон и восстановили там удаленные приложения, смс, фотографии, историю просмотров на ютубе и комментарии в тиктоке.

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«Я удалил тикток, вотсап, в телеграме вышел из своего основного аккаунта и перелогинился на резервный, где есть переписка только с женой. Удалил часть фотографий, почистил какие-то сообщения и был уверен, что все будет хорошо. Меня вызвали на допрос. Сотрудники, не представившись, сказали, что из-за моего длительного отсутствия “в целях безопасности” им надо провести опрос. Начали спрашивать про то, когда уехал из России. Когда узнали, что в сентябре 2022 года, сразу уточнили, было ли это связано с мобилизацией», — рассказал «Холоду» Иван (имя изменено в целях безопасности).

Иван говорит, что его спрашивали про то, где он жил, где и кем работал, где планирует жить дальше, как относится к войне в Украине и текущим событиям в стране, есть ли у него в Украине родственники. По его словам, сотрудники ФСБ пробивали по своим базам его самого, его родителей, жену и ее родителей.

«Они меня спрашивали, что я смотрю на ютубе, что моя жена с детьми планирует делать в Черногории. Я ответил, что они через пару дней должны прилететь ко мне, просто ждут удобного рейса. Этот ответ их устроил, и после него меня вскоре выпустили», — говорит Иван.

По его словам, допросы проходили в трех кабинетах с разными сотрудниками, в общей сложности это длилось больше пяти часов. В итоге его отпустили и вернули телефон. Он смог восстановить загранпаспорт и улететь из России.

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